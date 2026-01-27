我的頻道

羅文
溫哥華（Vancouver）的公車有一個既好玩又傳統的工具，就是無論怎麼更新換代，乘客下車依然得提前拉小黃繩告知司機，而這種方式，往前追溯已經有幾十年歷史，很多乘客從年輕時就使用。

當然，溫哥華的公車上除了有橫在車窗上的小黃繩以外，黃色的立柱扶手上也有紅色的按鈕，具有同樣功能，無論使用哪種方式，車上都會響起「噹」的一聲，通知司機有乘客要下車。

公車是一個載體，也是一個社會，司機既是售票員，也是安全保障員。車上如果有什麼狀況，司機透過照後鏡就可以看到，也可以聽到。司機如果遇到不能掌控的局面時，也不要緊，他左手邊掛有無線電話，可以隨時向車隊通報路況和車況。

在公車上投幣領票的乘客，可以在九十分鐘內拿著紙質車票換乘其他公車，無需再買票，只需上車時，將車票出示給司機看一下就可以了。可是車票上沒有年月日，假如沒有區分方法，一張車票豈不就成了天天都可以使用的通票？公車公司自有辦法，每天的車票就像川劇變臉一樣變換顏色，讓司機可以識別乘客手中的車票是不是當天的車票。大溫哥華地區有那麼多的公車，每天一起「變臉」也不容易，也挺有趣。

大溫哥華地區分三個區段，但溫哥華的公車無論平日還是周末，只需花一個區段（三點三五加幣）的費用，便可在九十分鐘內暢遊同票價的區段。所以假如不趕時間，不論是參加活動或是城市漫遊，乘坐公車都很合適。

再說溫哥華的公車使用黃色的地方還真不少，首先是用於通知司機要下車的小黃繩，只要拉一下，「噹」的一聲，全車的人就都知道了。還有就是公車上的扶手也都是黃色的，不但鮮明，也很醒目，顯然公車公司也知道，黃色是使人容易開心和快樂的顏色。

那塊心裡的牛排

