在美國加州 的爾灣（Irvine）生活了一段時間之後，某天忽然覺得有點迷茫，想了想，大約是離開了原先熟悉的生活圈，初來乍到異鄉，被不適應感控制了自己，所以才會覺得在陌生的環境裡處於游離狀態，找不到存在感。

存在感是人在社會生活中最基本的一種感受，包括身體和心理兩個層面；身體層面的存在感是容易獲得的，而人們說的存在感缺失，通常指的是心理層面。在一定的社會環境裡，自我存在是否得到關注和重視、是否在人際交往中體現出「我」的價值，這是判斷是否擁有存在感的基本指標。

我在家庭生活中並不缺乏關注和重視，我的「價值」也都從老伴和孩子們的眼裡口中得到了體現；可是，出了家門以後，誰認識我呢？雖然會有路人禮貌性打招呼，會有超市員工向我的消費道謝，會有快遞員、餐廳服務生以及清潔工、水電工等人跟我微笑致意，但我知道，我們之間存在一條無形的溝壑，我並未「融入」異域生活。

讀書、寫作、鍛鍊身體、帶寶貝孫兒，這些日常生活雖使我感到充實，但並不能滿足社交需求。於是，我對自己做了一點改變。

我買來北美地區的中文報紙，調究副刊的需求，把自己在異國他鄉的所見、所聞、所感寫成文章投稿，很快就得到回應，文章也陸續見報。一想到拙作能在中文報紙和網路上傳播，獲得認同的存在感油然而生。

我還在網上找到幾個中文寫作團體，有在紐約（New York）、洛杉磯 （Los Angeles）、聖地牙哥（Santiago），還有在加拿大的。我選擇離自己較近，方便今後見面的一個協會，發了郵件，希望與文友建立聯繫。這事進展得也很順利，使我生出又找到「組織」而能夠抱團取暖的感覺。

我每天都出門遛娃或跑步，花果山社區（Orchard Hills）華人很多，每有遇見，我都主動打招呼，能聊天就多聊，不但介紹自己，也傾聽和了解別人。

漸漸地，我認識了江蘇的趙姐、湖北的潘爺、湖南的老劉、四川的冉妹、北京的李師傅……，現在出門就像回到國內社區，處處都有熟人。

我還與來家裡做客的Demetri先生一家相談甚歡。Demetri是兒子的同事，他夫人是熱情的西班牙裔。借助ChatGPT的翻譯，加上孩子們恰當的補充，我們聊時事、聊親情、聊育兒，發現竟有許多共同的話題和見解。我還帶Demetri十歲的兒子傑米和七歲的女兒凱莉玩遊戲，幾次下來，傑米悄悄地告訴我兒子說他非常喜歡我。Demetri夫婦還邀請我聖誕節 去他們家，在那之前我還要作為嘉賓，先參加傑米的生日宴。

我也持續使用手機上的社交軟體，朋友圈經常互動，讓我不覺得太平洋是一種隔閡。在高科技加持下，地球真的小如一個村莊。

我想，我大概是找到了一度消失的存在感。人們常說：「存在感是刷出來的」，刷，就是主動，就是用積極的態度去面對陌生的世界。迴避、消極、自怨自艾是找不到存在感的，而過分張揚、刻意做出驚人之舉以吸引他人注意，則對找到存在感無益，甚至還有害。