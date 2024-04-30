近年正是太陽黑子活動能量最強、絢爛奪目極光大活躍時期，於是我和先生利用三月底的三天假期，報名參加位於加拿大 黃刀鎮（Yellowknife）的極光之旅，希望可以一圓存在心裡二十多年的極光夢，期待能在有生之年親眼目睹美麗的極光。

黃刀鎮位於加拿大西北特區，人口不到兩萬人，是世界上能看見極光機率最高的地方。我們從洛杉磯 搭飛機到溫哥華，再轉機到黃刀鎮，總共花了九個小時。一下機，眼前出現一片白茫茫的大地，一陣陣冰冷的寒風吹在臉上，心中感到莫名的興奮和雀躍。

一名來自香港會說中文的司機來接我們，送我們到旅館以後，他告訴我們，晚上十點半會來接我們去看極光。走到旅館外面，雖然已經是晚上九點多，太陽卻還沒下山，當地人告訴我們，如果能看見星星就能看見極光，我們不時地眺望天空，希望星星閃耀在天際。

第一個晚上，是搭巴士到幾個地點尋找極光。巴士先停在Madeline Lake旁邊，此時天上籠罩著厚厚的雲層，幾乎沒有看見任何星星，大家還是頂著攝氏零下十度的低溫 寒風下車，站在已經結凍的湖面上等待。接下來又更換了幾個地點，我們一直等到凌晨兩點半，雲層都沒有散去，極光沒有出現，只好結束第一天的行程，大家感到十分失落，拖著疲憊的身體回到旅館。

第二個晚上，是到極光村定點等待。這個營地搭起了好幾個帳篷，讓大家可以在裡面取暖、吃餅乾、喝熱巧克力。過一會兒，有人發出興奮的聲音說：「極光出現了。」於是大家一窩蜂衝到帳篷外，抬頭望向天空。

讚嘆聲此起彼落，我和先生卻是滿頭霧水，我們只看見滿天的星星，還有一條長長的白雲畫向天際，就是找不到極光在哪個方向。先生說：「我們大概老花眼，視力不好，應該要戴上墨鏡才行。」戴上墨鏡以後，反而連星星都不見蹤影，我們開始焦慮了起來，懷疑是不是得了白內障，所以沒辦法看見極光。

這時導遊珍妮呼叫團員們集合，她在地上架設好專業的相機，幫大家和極光拍幾張團體照。當她展示給我們看的時候，我才驚訝地發現，原來天上那一條條白色的雲就是極光，我們肉眼看不見，需要透過相機曝光才拍得出那一束束綠色、紫色和粉紅色的光。

我們兩老恍然大悟地拿出手機，開啟夜間模式，趕緊拍攝出現在眼前美不勝收的極光。極光就像是愛畫畫的天使，在天空隨意畫出的美麗線條，有的像是一圈圈的棉花糖，有的像是高高低低的音符，還有的極光頑皮地到處跳躍，然後消失在天空的盡頭。千變萬化的極光連續出現四個小時，在東南西北處四處現蹤，布滿整個天空。

雖然營地上擠滿了人，現場卻是一片寂靜、鴉雀無聲，每個人都專注著仰望天空，用相機捕捉大自然的神祕和感動。珍妮說：「大家運氣真好，今天是難得一遇的極光大爆炸，傳說看見極光就可以獲得幸福，希望每個人都能把滿滿的幸福帶回家。」