熱浪 席捲的加州七月天，友人每到傍晚時分，會將家裡通往後院的落地窗打開，讓室內通風透氣。

通常她會將紗門拉上，那日她竟忘了關紗門，待她發覺愛犬小虎不在屋內時，到後院尋遍仍不見牠的蹤影。她心慌地一邊呼喚著「小虎、小虎…」一邊快步越過籬牆，走到後山斜坡處搜尋，她似乎斷斷續續地聽到附近傳來極其微弱的呻吟聲，急忙穿過雜草叢前去探個究竟。

驀地，竟然見到小虎躺在坡下草堆中顫動，牠身上有多處傷口，真是慘不忍睹。友人在驚嚇中，手忙腳亂地抱起奄奄一息的小狗直奔屋內，驅車趕往獸醫院。

氣候變遷造成愈來愈多乾旱、熱浪和野火等極端天災，導致野生動物逐漸移進人類的生活圈內尋找食物，因此不時有狐狸、土狼等動物出沒。

常聽說有土狼跳過了住家後院的圍欄，進入院中捕食貓狗的事。因此居住靠山區的人家都警覺地看好家中的寵物，就怕一不當心成為野生動物攻擊的對象。

經獸醫診斷，小虎是被土狼咬傷的，有幾處傷勢頗為嚴重，必須馬上動手術。牠在醫院內折騰了兩天一夜，幸好命不該絕，居然奇蹟地存活下來了。友人感謝獸醫保 住小虎一條小命，連連謝天謝地，她說上天有好生之德，不忍心奪走與她相依為命的愛犬。

三年多前疫情爆發後，雲端上班族與日俱增，為了防疫幾近與外界隔離，不少人領養寵物居家作伴，也因此獸醫的需求量一時激增，預約寵物就診的時間往往需要等候多時；而獸醫費用的昂貴是眾所皆知的，急診或動手術更不用說。

友人責怪自己一時疏忽沒有將落地紗窗關好，隔了幾天收到令人咋舌的獸醫費用，幸好她早就為小虎買了每月兩百多元的獸醫保險 。

她記得過去一位鄰居養的愛犬，因患有先天性疾病需要特別照顧。在妻子因公出差數日期間，小狗病發，先生送牠去獸醫處掛診，醫生告知需要手術，當先生聽了昂貴的醫療費用後，便私自決定讓小狗安樂死。

妻子回家後先生才告訴她一切，她無法原諒先生先斬後奏，從此夫妻關係緊張，多了不信任。

幾年前小虎漸邁入老年，考慮到牠已經患有關節炎，並有消化系統的病症，三不五時需要帶牠看醫生，朋友也知道小虎的健康將會每況愈下，她要盡量在能力範圍內保護心愛的狗，毫不猶豫地為小虎買了獸醫保險。

回想在她失去老伴後那幾年，小虎忠誠地陪伴，幫助她度過人生最艱難的時光。自從領養小虎近十二年以來，牠所帶給她的慰藉及快樂是無法衡量的。