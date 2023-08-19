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烏克蘭城市遭俄飛彈攻擊致7死 劇院遭擊中畫面曝光

餐廳、機場、加油站等…這5個地方 避免使用提款卡

躲熱浪閒憶

巫嘉清

我們住的加州被稱為「地獄之熱」的熱浪襲擊，新聞報導歐洲也躲不了，一樣受熱浪虐待，義大利高達攝氏四十八度，全球都遭到氣候暖化變遷的影響，苦不堪言。

想起我們住在加州沙加緬度時，還在加州大學戴維士醫學院唸書，靠獎學金和貸款生活。我們的公寓在四樓頂樓朝西，夏天有熱浪來時，非開冷氣不可，可是開冷氣耗電甚多，窮學生需要節省過日，不敢亂開冷氣，記得那時在K街有放映二輪舊片子的小電影院，門票才五毛錢，成了我們避暑的地方。五毛錢可以看兩部電影，在下午最熱的四五個小時裡，能躲在裡面享受冷氣，是最聰明、超值的事。

當時看過太多電影，記得最清楚的是克林伊斯威特主演的義大利通心粉西部電影，像「荒野大鏢客」、「黃昏雙鏢客」、「黃昏三鏢客」等，雖然這些電影都是義大利製片家低資本額的作品，但有新的風格和獨特外景，大受觀眾歡迎，我看了又看。外子雖然對二刷、三刷電影興趣不大，但卻有另外一套本事，因為他書念得很累，便很容易在電影院裡睡覺見周公，還會打呼，幸好電影院裡客人不多，影片音量大，才不會干涉到他人！

兩年後外子選擇到堪薩斯州大學醫學院實習，當時很傻，不知道中部地區的天氣是多麼異於加州。堪州的夏天濕度很高，天氣熱加上濕度高，一出門就滿身大汗，外子從家門口走不到三十步外的停車場，常常已經濕透。

記得有一天氣溫是破紀錄的熱，我們整條村的公寓竟然停電，沒有冷氣的公寓像烤爐，外子只好在浴缸填滿冷水，跟一歲半的女兒泡在裡面。起初還不錯，但過了一陣，水不冷了，只好換水再來。我想這樣不行，一天還很長，怎麼可以這樣下去？於是打電話給有冷氣的好朋友家，肯定他有冷氣後，便匆匆離家避熱，才度過難忘的一天。

兩年後，因為我受不了寒冬風雪，外子也難挨走十步就大汗淋漓的夏日熱浪，實習完畢便快快搬回灣區，享受得天獨厚的理想天氣。誰知道人算不如天算，多年後我們還是躲不過熱浪來訪。

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