書法與我。(作者提供)

記得從小學開始，拿毛筆寫字是功課，那時的習字簿印有紅字，我們便跟著填寫紅字，最淺開始的字是「上大人，孔乙已，化三千，七十士」，漸進到千字文的「天地玄黃，宇宙洪荒，日月盈昃，辰宿列張，寒來暑往，秋收冬藏。」寫完千字文後便不再用習字簿，只有作文課時才有用毛筆的機會。

但那時有暑假作業，每天大小楷各一頁，要大家努力練字，我們當然沒有那麼乖，都是等到開學前三兩天，趕工鬼畫符地填滿頁數交差了事，完全失去練字的意義，只記得老師會用紅毛筆給寫得好的字打個紅圈，大家看到有紅圈便很高興。

我母親罰我們的時候，最喜歡罰我們抄書寫字，我的字還是了無進步，直至後來初中時到了南洋，看到堂兄三哥寫一手漂亮的字，甚為敬佩羨慕，才拿他的字來臨摹，學得幾分相似便覺得不錯，但亦沒有在書法 上花時間下功夫。

來美國幾十年之間，更連筆墨都沒有。幾年前開始學國畫，知道有另一班教書法，但我住得較遠時間不對而無法參加。直到一個月前，受朋友影響，前往旁聽，老師教授的篆書已接近尾聲，剩下三節課。

篆書？只聞其大名，並只在逛博物館 時瞄過幾眼，偶然認識一兩個字而已。但現在覺得篆書很美，於是借了字帖，回家後照著字帖畫來畫去，因為沒有從頭開始，根本不知道來龍去脈的筆畫及技巧，花了不少心力抄出來的東西，當然是幼稚不值一曬，但自己看得開心，純粹敝帚自珍，感覺良好，開始很惋惜沒有趁早從頭學起。

老師將會在下個月開始教授隸書，我決定乖乖地提早起床，不怕路遠報到上課，享受學新事物之樂。