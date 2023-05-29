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作家談仇亞經歷：除了霸凌、辱罵…他走錯樓 就被槍殺

債限協議天下太平？還有國會這難關要過

同事戴維

竹心

十幾年前，我就職於德州一家經營石油設備的公司，公司規模不大，我們財務部門五個同事合用一間大辦公室，每人一間隔間（cubicle）。我辦公隔間的另一端便是戴維，辦公室唯一的男性。戴維個頭不高，敦實微胖，性格溫和，為人熱情，做事慢吞吞，說話不緊不慢，經常自言自語。我剛進公司那陣子，戴維正與其前妻打離婚官司，雙方都請了律師，最初是通過律師協商調解，但均未達成協議，所以最後走上了法庭審理階段。

戴維有一個六歲的兒子，剛讀小學，他經常在下午四點左右接到兒子的電話，戴維總是笑瞇瞇樂呵呵地噓寒問暖一番。幾分鐘之後，只見戴維表情漸趨嚴肅，口氣開始凝重，一字一頓地說：「No，Honey，我把錢按月按時給你媽了，你必須讓你媽媽買」。另一個女同事莫妮卡離婚單身，一人撫養五個年幼的孩子，可能感同身受的緣故吧，經常勸解戴維「既然孩子已經張口，就給買了吧，一件玩具也花不了多少錢。」

每次戴維都會漲紅了臉，情緒激動地說，他已付了足夠贍養費，前妻卻拿孩子的贍養費來為自己購置衣服，反過來又唆使兒子向他索要，甚至還經常慫恿兒子向戴維的父母要錢買玩具。雖然從未見過戴維的兒子，心裡卻很心疼那個六歲的小男孩，眼巴巴地盼望著一件心愛的玩具，很可能是先向媽媽要，被媽媽推到爸爸這邊，又遭到爸爸的拒絕。

戴維的離婚官司打了整整三年，從我進那家公司開始就聽他嘮叨。三年後我即將辭職離開時，才辦妥離婚手續，可謂曠日持久。

最讓我記憶深刻的一件事情是戴維的生日。那天中午，同事們正準備出門去吃午餐，戴維的母親突然來訪，帶來各種食物，在午餐間的餐桌上一溜擺開，隨後招呼同事們去吃午餐。餐桌中間還有一個大蛋糕，點著四根蠟燭，原來那天是戴維的四十歲生日。

同事們圍在一起唱了生日祝福歌，享用了一頓豐盛午餐，大家七嘴八舌調侃戴維如同學前班的小孩，戴維則面露羞澀站在一旁，看著他母親切蛋糕、分發食物、招呼同事們。那次確實被震驚了，雖說母愛不論種族不分國籍，溺愛孩子的父母隨處可見，但是如此大張旗鼓、興師動眾地為四十歲的兒子在其工作場所慶生實屬罕見。

最近網路流行起一個稱呼：「媽寶男」，多有貶義，每當看到這個詞，總是無來由地想起多年前的同事戴維，想起戴維母親切蛋糕的畫面。顧名思義，媽寶男意即媽媽的寶貝男孩，也可解讀為媽媽眼裡永遠長不大的男孩。所以，褒與貶、好與壞、對與錯，只看誰人解讀了。

石油 德州

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