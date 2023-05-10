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童心玫瑰

李莉

多年前，我還在做實習老師訓練時碰到一件小事，事情雖小，但影響了我的職場生涯。

當年做實習老師，除了不需準備學生成績單、不開會外，也不支薪，反而要交學費和負責九成教學的責任。

那天下午，我剛剛教完二年級的課，下課鈴聲響起，全班鳥獸散。美國教室有個不成文的默契，下課鈴響起，除非老師有特別規矩，學生會自由離開。

突然有個叫Ricky的小壯丁從我眼前飛奔而過，我叫住他，要他回來好好用走的走出教室，他無奈地回來，再走一次，剩最後幾步時，他心急地拔腿就跑，此時又被我叫回重走，如此反覆幾次，連我都快質疑該不該堅持原則，但這也是老師受訓中的教學原則之一。最後在我堅持原則下，下堂課回來後的Ricky就偏頭不看我，生氣了？

離實習結束還有一個多月，我為了實踐守則得罪學生，擔心往後的日子不開心，也懷疑我適不適合做老師？

第二天早上，我在上課前備課時聽到有人輕敲教室門，打開門看到一個小女孩手拿一朵碗口大的紅玫瑰花給我，我驚喜地問是否她給我的？ 她略斜身體往後指，轉角處躲著露出半個頭的Ricky， 我的心一下子就感動了，原來我的堅持是對的。

看到童心的可愛，年紀雖小，但是已懂是非對錯，也堅定了我走上誨人不倦的教學生涯。幾年前，我在教完將近三十年書後退休了，教學相長中也享受到孩子們的純真。

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