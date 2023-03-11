加州 的房子貴是有原因的，其中之一就是天氣太好了。你看氣候溫暖，綠草如茵，但是這種人人稱羨的冬天氣溫，對鬱金香來說並不是那麼理想，因為它的冬眠期需要冷一點的環境。

我和太太都喜歡花花草草，自從買了自己的房子之後，就去幾間苗圃和家得寶買各種花回來種在前、後院，其中當然有鬱金香。我喜歡紅色的，太太喜歡黃色的，女兒喜歡紫色的，結果統統買回家，這樣，前後院頓時熱鬧起來。

有一次，我去一家老美的醫院，看到走廊上到處掛滿了很多照片，每一張都很有水準。隨著腳步的移動，忽然看見一面牆上有一張大照片，足足有半個人高，我整個人僵在那裡，一看就知道那是荷蘭阿姆斯特丹，舉世聞名的鬱金香花園。

因為照片的面積很大，把每一株鬱金香拍得非常細緻，簡直活生生擺在眼前。一排種同一種花，各排各有各的姿色，各有各的品種，還有水仙花、風信子等等，美不勝收。

這是我著迷鬱金香的開始，有好幾年太太的生日，我都買一大束的鬱金香插在花瓶裡，可以讓她開心好幾天。女兒出嫁以後，每逢她生日，我會買一盆帶著球莖（根部）的鬱金香送過去，並且教她如何照顧。

兒子在俄勒岡工作，他說在波特 蘭南邊的Woodburn 有一個很大的花田，我們夫婦兩人就迫不急待地坐飛機趕過去，因為每年三到五月正是鬱金香花期的旺季。

這個花田是一壠一壠的，有點看不到盡頭，每幾排種同一種花色，整齊又好看。

住在南加 州的朋友不必捨近求遠，因為從二一○高速公路向西，然後轉向北行的五號公路，約二、三十分鐘就可以扺達迪斯坎索花園（Descanso Garden) 。 裡頭有各式各樣的茶花，初春時節也是鬱金香盛開之時。

在裡頭逛一圈不會很費力，小山頭雖然有高低，卻是老少咸宜，我不必替它宣傳，因為它是縣立機構。這裡不但交通方便，而且收費便宜。全家大小一起出動，甚至來個祖孫三代，屢見不鮮，在這裡光是聽到小孩子的嘻笑聲，仼誰都會年輕起來。

迪斯坎索花園門口擺著一大盆盛開的鬱金香，每一朵花的個頭都很大、很漂亮，大部分的遊客都在這留下倩影，這是美的回憶。我當然也拍了幾張照，看看太太的笑容燦爛，我就心滿意足了。