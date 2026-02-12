臘月下旬，老家浙江農村侄女家年年殺豬，給我們發來現場照片，背景是大片新樓房，勾起我對幾十年前弟弟一家生活的回憶。

弟弟一家在老家，他家五朵金花，負擔重，一輩子我們互相幫助。六○年代，農村貧困，物資缺乏，弟弟家勞力弱。他告訴我，家裡吃的油全靠豬解決，所以平時要讓豬吃好，常餵些紅薯、玉米、蘿蔔葉，有時添些蕎麥，讓老豬長得肥些，多出油。他核算過，一頭豬殺下來，能得板油十來斤，加上一個豬頭，端午 、中秋 再買點肉補充，全家七口一個月平均吃油兩斤左右，對付著過日子。

豬平時養在和住房一牆之隔的豬欄裡，雞窩就搭在旁邊，豬在欄裡哼哼，雞會跳進豬欄挑愛吃的享用。家人方便時用的糞桶也擺在那裡，是雞豬人三者共用之處。早年方便完，人們就是用擺在旁邊的小竹片刮一下，沒有使用現在潔白的衛生紙之說。糞桶一積滿，就挑到地頭倒在積肥坑裡，「地上堆滿糞，糧食堆滿囤」，莊稼人都懂這個道理。

弟弟家殺豬總選在臘月下旬，但是那時家家要殺豬，殺豬師傅很忙，難以請到，要事先預約，定下時間。師傅來了，好菸好酒接待，同時要請三、四個鄰居壯小伙把幾百斤的豬逮住，抬上案板按住，豬哼哼大叫，說時遲，那時快，白刀子進，紅刀子出，豬血注到大桶裡，大女兒連忙接住，那也是很好的食品。

老家的風俗，家裡殺豬總要請親朋好友來吃一頓，我們老家的土話叫「散豬辰」，主要是用下水做幾個菜，喝些自釀的黃酒，聯絡感情。過年時殺豬的人家多，你請我，我請你，大家難得盡歡。我三○年代六、七歲時懵懵懂懂就應邀赴散豬辰，吃完大席，主人還請大家用竹籤穿一塊大肥肉回家，我興高采烈地拿著肉塊回家，童年的強烈印象到現在九十過了還沒有忘記。

弟弟在七○年代多次告訴我，他家平時養幾頭豬，臘月把最大的殺了，把多半的肉賣了還債和貼補家用，留下一些肉和下水作為過年接待親友和家人歡慶春節 食用，有肚、肝、腸內容就很豐富了，也是很難得的。

我平時月月給弟弟資助，弟弟殺豬後想到也要和我們分享，常把豬頭的骨頭去了，留下肉，加上口條用醬油醃漬，再給我們打包寄來。六、七○年代實行肉票制度，一個月一人只有四兩肉，一個豬頭也給我們帶來歡欣，寄託弟弟、弟婦的一片心意。

弟弟、弟婦先我西去，我們兄弟的情誼永留在我心中。