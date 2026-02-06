我有五個兄弟和一姊一妹，父親在公家機關做事，住房是公家的，母親操持家務。讀小學時，很羨慕班上一些同學一下課就往福利社跑，而我們基本上是沒有零用錢的。

父親的薪水要供一大家十口的開銷，新年如果買新衣新鞋，那一定是制服或上學穿的鞋子。平時的點心，有母親煮的玉米、花生、菱角和荸薺。到了周末和假日，母親就抽空拿出擀麵棍，為我們做饅頭、花捲、各種包子、蔥油餅、麻花、巧果、開口笑等。

感謝當時的公家機關，按照家裡的人口數配給我們米、油、鹽和麵粉，雖然收入微薄，但母親精打細算，並在飲食上用心，力求多樣和可口，把八個小孩養得健健康康。

母親來美定居時，把她的擀麵棍給了我，愛吃也滿喜歡烹飪的我，偶爾也為家人做些麵食。如今我已年過七旬，仍常滾動擀麵棍，為自己、女兒和親友做一些好吃的芝麻大餅（見圖）。做餅的原料，至少一半是全麥麵粉，加上足量的黑白芝麻、綜合乾果、核桃 、南瓜 子。大餅個個都是低鹽、低糖、低油、高纖維，又沒有任何添加劑，好吃得連營養師都讚美，這常給我拿出擀麵棍的動力。

看著擀麵棍，讓我思念母親。父親早逝，母親上班之餘，拚了老命照顧我們，擠出時間，用她的擀麵棍，為我們增添價廉物美的食品，幫助我們長大成材。母親的好，怎是一個「偉大」道得盡的。但願日後相逢，我能拿著手上的擀麵棍，為她做出一個頂級的客製大餅，請她嘗嘗，讓她歡喜和誇讚。