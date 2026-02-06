我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

美科技巨擘狂砸6500億美元拚AI 泡沫疑慮再起

開撕家族還不夠 貝克漢長子布魯克林「去除父子刺青」

母親的擀麵棍

明怡
聽新聞
test
0:00 /0:00

我有五個兄弟和一姊一妹，父親在公家機關做事，住房是公家的，母親操持家務。讀小學時，很羨慕班上一些同學一下課就往福利社跑，而我們基本上是沒有零用錢的。

父親的薪水要供一大家十口的開銷，新年如果買新衣新鞋，那一定是制服或上學穿的鞋子。平時的點心，有母親煮的玉米、花生、菱角和荸薺。到了周末和假日，母親就抽空拿出擀麵棍，為我們做饅頭、花捲、各種包子、蔥油餅、麻花、巧果、開口笑等。

感謝當時的公家機關，按照家裡的人口數配給我們米、油、鹽和麵粉，雖然收入微薄，但母親精打細算，並在飲食上用心，力求多樣和可口，把八個小孩養得健健康康。

母親來美定居時，把她的擀麵棍給了我，愛吃也滿喜歡烹飪的我，偶爾也為家人做些麵食。如今我已年過七旬，仍常滾動擀麵棍，為自己、女兒和親友做一些好吃的芝麻大餅（見圖）。做餅的原料，至少一半是全麥麵粉，加上足量的黑白芝麻、綜合乾果、核桃南瓜子。大餅個個都是低鹽、低糖、低油、高纖維，又沒有任何添加劑，好吃得連營養師都讚美，這常給我拿出擀麵棍的動力。

看著擀麵棍，讓我思念母親。父親早逝，母親上班之餘，拚了老命照顧我們，擠出時間，用她的擀麵棍，為我們增添價廉物美的食品，幫助我們長大成材。母親的好，怎是一個「偉大」道得盡的。但願日後相逢，我能拿著手上的擀麵棍，為她做出一個頂級的客製大餅，請她嘗嘗，讓她歡喜和誇讚。

核桃 南瓜

上一則

新年新模樣

延伸閱讀

寧夏枸杞去年產業鏈產值破人民幣213億元 創新高

寧夏枸杞去年產業鏈產值破人民幣213億元 創新高
鑽結帳漏洞…上班當法務 下班偷水果 北京女連偷6次被抓

鑽結帳漏洞…上班當法務 下班偷水果 北京女連偷6次被抓
照大腸鏡前「低渣飲食」確保腸道排空 讓息肉無所遁形

照大腸鏡前「低渣飲食」確保腸道排空 讓息肉無所遁形
好市多6款高蛋白零食 營養師選出CP值冠軍

好市多6款高蛋白零食 營養師選出CP值冠軍

熱門新聞

達明機器人營運長黃識忠強調，自動化技術真正要解決的是產線痛點，而非展示效果。(記者黃義書╱攝影 )

科技界下個明星「人形機器人」 達明黃識忠致力解決產線痛點

2026-02-01 06:00
愛羅在電影《大頭仔》中飾演歌手。（圖／愛羅提供）

夢的衣裳（上）

2026-02-04 01:00

淺談黃昏之戀

2026-01-29 01:00

遇到金光黨

2026-01-30 01:00
2025年11月27日，在美國紐約市舉行的梅西感恩節大遊行中，史努比小獵犬造型的氣球升空。（路透）

停泊在記憶之上

2026-01-30 01:00

重要的日子

2026-01-31 01:00

超人氣

更多 >
年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇

年長女駕車撞入99大華超市 釀3死7傷慘劇
國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩

國稅局嚴查…副業收入微薄也要申報 當心小錢惹來大麻煩
吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬

吃辣有好處 營養師點評市售知名辣椒醬
澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍

澳門賭場大廳金磚挖出變賣 大賺10倍
已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留

已接到通知再過2個月可拿到綠卡 非法入境男子遭ICE拘留