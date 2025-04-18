作者與汪叔叔（左）合影。

「汪叔叔怎麼就一人生活呢？」我想起汪叔叔見小孩時的高興樣，忍不住問。「嗯，他曾有過個愛人，好像不在了。」爸爸吞吞吐吐含含糊糊。過很久，一個偶然的機會，我才得知，汪叔叔原來確有個未婚妻，叫連燕，是個年輕漂亮的大學生，在文革武鬥時跳樓自殺了，汪叔叔大概很愛她，所以一直單身。我開始同情他。

初一時，家搬到七宿舍住。七宿舍由舊教學樓改建，鄰居走廊相連，汪叔叔也搬來，我們成為鄰居，兩家合用個小儲存間。汪叔叔搬來後，七宿舍熱鬧多了，常聽到他在走廊大聲談笑。平時總有學生和單身老師來找他，有時汪叔叔在門前擺個小茶几、幾把椅子，和他的朋友喝茶聊天。

可一到寒假，人都回家過年，大年三十時，校園空蕩蕩的。白天陪爸爸買年貨回來，見汪叔叔一個人甩動手臂，在空蕩的路上行走，他看上去多麼孤獨寂寞啊。「老汪，今晚到家來，我們一起過年。」爸爸熱情邀請。「不了，老江，今晚有事，謝謝你。你們好好過年。」汪叔叔推辭。

汪叔叔晚上能有什麼事呢？吃過年夜飯，我悄悄走到他房前，房門緊閉，窗戶半開，我沿窗縫偷偷朝裡看。汪叔叔一人端坐桌前，桌上擺兩雙筷子和兩個酒杯。他往杯裡斟滿酒，端起酒杯，和另一杯碰碰，舉杯一飲而盡，然後，重重把杯擱桌上，「唉，你若現在坐在這，團圓一起，該多好啊。」他長長嘆息，使勁捶桌，不停落淚。

第二天早上，爸爸出門見汪叔叔，便拉他到家裡喝酒。在裡屋，我聽見爸爸殷勤勸酒：「來，老汪，嘗嘗你嫂子的手藝。來，乾了。」「我好悔啊！」汪叔叔輕拍桌，突然說：「當初我要不那麼積極，連燕也不會積極參加武鬥，最後連命都……，我們的孩子，現在該有小涵大了。老江，當初我怎麼這樣蠢？我真的好悔，好恨。我們幹了啥？為了啥？真不值。連燕走了，永遠不回來了，報應啊！」他說著嗚咽起來。

「老汪，向前看，向前看吧。」爸爸竭力勸說：「都這多年了，要向前看。對了，你有沒有想再找一人？有個家也好啊。」「老江，謝謝你。可我……直到今天，也忘不了連燕，晚上一閉眼，她彷佛就站我面前微笑。白天我嘻嘻哈哈，可一人時，心裡苦啊。我不能接納別人，這輩子，只能將就過了。」汪叔叔舌頭發顫嘮叨。

「來，來，再乾一杯。」爸爸勸慰說。「乾，再乾，一醉解千愁啊。」汪叔叔嘟喃著，突然唱起一首文革時的歌來，爸爸也跟著輕哼，然後兩人哈哈大笑起來。之後沒聲了，我們出去一看，他們趴在桌上，睡著了。

二○一六年我回家看父母，在學校後門，我遇見汪叔叔。汪叔叔變得相當衰老了，頭布滿銀絲，身體明顯發福，走路慢吞吞的，他手提竹籃，大概剛買菜回來。「汪叔叔，我幫你提上樓去。」我上前打招呼。汪叔叔緩緩抬起頭，「是小涵啊？你回來了？好，幫我提著。」他把菜籃遞給我，用手捶背，「唉，歲月不饒人啊。」

我一手拎籃，一手扶他，「汪叔叔，你身體還好吧？」「不行了，醫師說我高血壓 、高血脂 ，過一天算一天。」汪叔叔嘆氣。他住新四宿舍裡，家有三個臥室，他獨居於內，顯得空蕩。「汪叔叔，你現在還一人住？」我放下菜籃，四處打量。「就一人，習慣了。不過，我有伴呢，小涵，你來看。」

汪叔叔緩慢推開門，指陽台一角落，我走去仔細一瞅，原來是個燕子窩，裡面有隻老燕，正忙碌餵幾隻嘴張得大大的小燕，燕子們嘰嘰喳喳叫，倒也熱鬧。「燕子多可愛，多顧家，多忠誠啊，牠們每年從遠方飛回，在我這壘窩。可我聽說，大操場就要改成塑膠跑道，再沒有草坪，也不知明年牠們還來不來了。」汪叔叔喃喃說著，聲音低沉。

二○一九年，我又回家探親，可這次再也沒看到汪叔叔。我去問母親，「你汪叔叔啊？他很老了，連路都走不動。去年他侄子將他接回老家，在農村養老。」媽媽說。汪叔叔，你是我四十多年前就認識的叔叔，多希望老天垂憐佑護，讓你有個幸福晚年；多希望下次回來還能見到你。(下)