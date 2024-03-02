曾在上下古今版看到一篇關於蘇州宮巷美食多的文章，不由想起家鄉吳江的美食點心。吳江原是蘇州下屬的一個縣，現在是蘇州的一個區，它物產豐富，人傑地靈，有一些著名的特色點心，分述如下：

定勝糕，它是我們吳江的一種傳統名點，屬於蘇式糕點。其色澤淡紅，鬆軟香糯，帶甜甜的豆沙味。傳說是南宋時老百姓為韓世忠的韓家軍出征鼓舞將士而特製的，糕上有「定勝」兩字，後就被稱「定勝糕」。現在據說吳江震澤的定勝糕名氣比較響。

酒釀餅，它是我們吳江春季的時令點心，也是一種傳統名點。外觀和小月餅相似，麵是用清酒釀來發的，由於氣候的原因，往往只適合賣一季，最佳的品嘗時節是在清明前後。酒釀餅主要有玫瑰、豆沙、薄荷等味。酒釀餅以熱食為佳，特點是甜肥軟韌，油潤晶瑩。

麥芽塌餅，它也是吳江的一種傳統的蘇式茶點。麥芽塌餅的特色，主要取決於製作該餅的重要原料佛耳草和麥芽。據朋友介紹，麥芽塌餅的製作工序相當繁複：先要用大麥浸水發芽，曬乾磨成麥芽粉待用。再在村間田埂上採摘佛耳草，洗淨曬乾。在米粉中摻入適量的麥芽粉，這是做好麥芽塌餅的關鍵，摻少了餅子「塌」不起來，食之會有硬硬的感覺；摻多了，餅子會「塌」得過分，成不了形。

接著，和以煮熟剁爛的佛耳草，加適量的水和成麵糰，包餡成餅。餡料 有赤豆沙和黃豆沙兩種，再加上用糖製的豬板油丁和核桃 肉。在餅的外層撒上芝麻，用猛火蒸熟，待餅涼後，再在平底鍋上油煎，煎至撒芝麻的一面略呈金黃色，用刷子塗上用麥芽做的糖水。這時，清香撲鼻、黛青光亮、細膩甜糯的麥芽塌餅才算做好了。我在中國時，吳江平望的朋友每年都要送麥芽塌餅來，據她說，平望的麥芽塌餅比較好。

盤龍糕，是吳江盛澤的特產，據說盛澤盤龍糕迄今已有三百多年歷史。製作盤龍糕需要一套蒸籠，每隻蒸籠配一大一小兩個銅箍，把蒸籠分隔成內、中、外三圈，將七成糯三成粳的細白米粉，放在竹蒸籠裡，用銅箍隔開，粉面放上赤豆沙、玫瑰醬，並灑上白糖、糖桂花、紅綠絲、桂園肉、瓜子肉、核桃肉、糖豬油丁等等。其中內層最考究，重糖、重油、重餡，其裡圈稱為盤龍芯，售價最高，歷來盤龍芯作為饋贈佳品，如今還作為筵席上的一道點心，招待外來貴賓。

我那美國女婿到盛澤時，盛澤親戚在鏡湖公園餐館設宴招待，就上了盤龍芯。由於此糕出籠時形圓如盤，當時取名叫「盤籠糕」。後人改稱為「盤龍糕」，一方面因「籠」「龍」諧音，一方面因糕形似盤曲的龍之故，這樣一來，此名稱就顯得文雅而有詩意。

酒釀圓子，要說酒釀圓子必須說到湯糰，這樣較便於理解。湯糰和酒釀圓子同種同源，好像是一個爺娘生出來的，它們都是用糯米粉搓成的園糰子。不過湯糰個大，有餡，甜餡大多是黑洋沙（磨成粉的黑芝麻）或者豆沙，都用豬油拌和；鹹餡就是肉餡，稱之為「肉湯糰」，潔白軟糯的糯米粉裹著滿是湯汁的肉團，甜鹹適口，吃到嘴裡讓人感到滿足。

酒釀圓子同樣是糯米粉做的，通常是實心的小圓子，製作時將煮熟的糯米粉小圓子下到加了糖桂花的酒釀羹裡。小圓子大多無餡，如果有餡，通常也是「黑洋沙」。酒釀圓子的美味主要來自糖桂花和酒釀，它帶有淡淡的香氣和甜味，並略帶酒味。它與湯糰雖然同是米粉做的，但味道迥異。

青糰子，它是清明節同期的寒食節應時糕點。以前多用青艾草汁拌入糯米粉內，將其染成青綠色，現在也有用其他植物青葉或蔬菜葉搗汁調色兼調味的。青糰子裡面通常包的是豆沙，但近年來青糰子的餡料已經呈多樣化趨勢。不過再怎麼變，青團特有的植物青葉的味道是不變的，它使你感到春天的氣息。

糍毛團，很特別，它實質是一個肉湯糰，所不同的是軟糯的麵皮上黏著一層晶亮的糯米粒，好像圓圓的糰子上長了許多毛，故叫「糍毛團」。歷來米粉做的糕團甜的居多，而「糍毛團」和肉湯糰一樣，出奇制勝，以味道鮮美的肉餡立足糕團。但它又不同於麵食做的肉包子，它既有糯米粉的軟糯，又有糯米粒的咬勁，它特別體現了以種植稻米為主的江南地區特有的米食點心風味。

在吳江的特色點心中，歷史比較悠久的還有梅花糕、海棠糕。據說梅花糕源於明朝，海棠糕源於清朝，都是歷史悠久的傳統特色糕點小吃。它們的外層是麵粉皮，裡面是豆沙餡，在特製模具中烘烤而成。由於形似梅花、海棠，故此命名。

說起糕團還有很多，如：黃松糕、赤豆糕、綠豆糕、薄荷糕、條頭糕、粢飯糰、粢飯糕、白水年糕、桂花糖年糕、豬油年糕以及應景的重陽糕、壽桃等等，這些糕點在以種植稻米為主的地區很普及，因此不僅吳江有，其他地方也有。

蘇州黃天源就是以售賣這些糕團而出名的一家飲食店。黃天源一年四季都有不同的糕點出售，還按蘇州人的習俗推出適銷品種，如姑娘出嫁就有密糕、鋪床糰子；小孩滿月有剃頭糰子；入學有扁糰子；冬至日有冬至糰子等，以便人們作為禮品，相互贈送，以示祝賀。這些已超出本文範圍，就不詳說了。

我這篇文章中提到的許多美食點心，相信很多蘇州朋友都吃過，常常會引起人們許多美好的回憶。我這遠離家鄉的遊子，想起它們，就會引起我綿綿的鄉戀、鄉思、鄉愁。我在此祝願家鄉愈來愈美好，祝願家鄉人民生活愈來愈幸福。