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二手店淘寶

厲時成

在美國我認為最好玩的一件事，是逛二手店淘寶。我對二手店情有獨鍾。

舊時，上海二手店林立，上海人稱它為「舊貨商店」，所不同的是既賣又買。少年時代的我，住上海法租界中心地段，常在課餘到鄰近的兩家二手店觀光

曾記得，我從西藏中路一家二手店，買進一把木質細膩、音色純厚的德國小提琴，又到淮海中路的另一家二手店賣出，利用這兩個店地域的等級和居民文化素質的差異，掙得了四倍付出的錢。隨即，我購置了當時甚為流行的獨輪自行車和跑冰車。從此，我對二手店淘寶，結下了難以割離的情緣。

一九八三年我來美國進行「非晶矽太陽能薄膜材料」技術合作，在華盛頓使館小住，大使夫人主動邀請我們觀光二手店。於是我懷著對美國經濟發達，但又存在二手店的疑惑心理，光臨了美國的二手店。

進入店堂，舖面上放置著無數當時中國尚憑票供應的彩電、冰箱、落地式組合音箱等大型家電，貨架上掛著琳瑯滿目、國內奇缺的名牌服裝，但標價似同施捨一般。更引人注目的是，在商店的牆角上堆放著數量可觀、擺放無序的許多衣著和生活用品，購物袋旁的告示牌寫著：隨意裝袋，一袋一元。頓時，我的疑惑演變成美國社會的寫真：美國是世界上GDP最高的國家，但也是貧富差異非常懸殊的國家。雖然有些商品吸引我們的眼球，但為了體面，大家什麼也沒買，遺憾地離開了二手店。

隨著中國的改革開放，曾被稱為「臭老九」的知識分子，生活水平提高了，寥寥無幾的國內「舊貨商店」，也易名為意識上能接受的「物資調劑商店」，但我對「二手淘寶」的興趣，已逐漸淡忘了。

上世紀九○年代，由於孩子們來美留學、工作，我退休後，也來美定居。為了消磨時光，我像「上班」一樣，每天去由政府資助的「老人中心」，在那裡享受著吃喝玩樂的養老生活。

在我所在的「雪松老人中心」附近，也有兩家二手店，中心常帶老人前往，結合我常收視的「骨董鑑賞」節目，又勾起了我對「二手淘寶」的興趣。近幾年來，我淘到了許多雍正、康熙、乾隆年間的清代「文物」，但我估計都是贗品，尤其那些標有英文注釋的「文物」，其對象顯然是像我一樣的文物「文盲」。

「淘寶」是精神享受過程，明知是贗品，也願意參與，因為它豐富了我的文化生活，延緩了老年痴呆。我已過了耄耋之年，這些「文物」我將無償回歸二手店，讓它們為逛二手店的愛好者，繼續享受淘寶的樂趣吧！

老人中心 觀光 退休

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