《老物件情懷》女兒的母親節禮物

作者女兒做的母親節美勞作品。

我珍藏著女兒在不同年齡送給我的禮物，每一件禮物背後都有一段故事，當時帶給我無盡溫暖，現在帶給我美好回憶。特別是每當看到其中兩件母親節 禮物，我心中總是充滿美好溫馨的感覺。

一件禮物是一個用玉米杆做的美勞作品，另一件禮物是一張母親節賀卡。美勞作品是一個母親的形象，那是女兒六歲時送的；母親節賀卡是她上大學第一年寄來的。玉米杆母親穿著花裙子和花上衣，腰間繫著一根用毛線做的腰帶，頭上還包著花布三角頭巾，身材苗條，雙手伸展，五官是用黑筆畫上去的，很有美感。

最有趣的是玉米杆母親手上的一個小包包，是用一張名片卡紙做成的，一英寸高、兩英寸寬，一根編織用細繩做成的拎包帶在兩邊，用膠帶紙黏住。

同樣用名片卡紙剪出的細條是包包的搭扣，一端用膠帶紙黏住，另一端則是活動的，在包包裡裝滿東西後，越過去插入同樣用膠帶紙做成的鎖扣裡。

更有趣的是包包裡的東西，那是五本用名片卡紙做成的書，書名是用英文寫的，第一本是Boy（男孩），封面上就畫了一個男孩的半身像，也許那時她想有個弟弟；第二本是How to Take Care Baby（如何照顧寶寶）；第三、第四本分別是Cooking Book（烹飪書）之一及之二，第五本是Sewing Book（縫紉書）。

女兒告訴我說，玉米杆母親是在學校老師指導下做的母親節禮物，而那個小包包則是她自己創意的產物。被問及為何包包裡裝的是那些書時，女兒回答說：「媽媽都做這樣的事啊！」我不禁啞然失笑，社會的傳統觀念，不知是怎樣跑到女兒的小腦袋裡的？

大學一年級的母親節前夕，女兒寄來一張母親節賀卡，賀卡的封面設計極其簡單，白底的賀卡上，是一張粉色的躺椅，旁邊簡簡單單地寫著「Happy Mother's Day」，再旁邊有一個括弧，括弧裡是一個字「Relax」──輕鬆一下。

賀卡裡面女兒寫到：「妳好，媽咪，母親節快樂！我希望妳能在母親節當天收到這張卡片，我也希望妳喜歡我送的禮物，而我更希望妳還沒有買了這件東西，我知道妳實在是希望擁有它。我希望今天妳能夠放輕鬆，因為妳實在有資格輕鬆一下，妳工作太辛苦了。」

收到卡片的第二天，我收到一個小小的包裹，那是女兒從亞馬遜 網站為我買的藍牙耳機。我曾經抱怨說，自從換了黑金剛手機後，我反而覺得不方便了，因為不能用習慣了的有線耳機；黑金鋼只能配藍牙，而藍牙價錢又好貴，我捨不得買。我拿著女兒送的母親節禮物，那是她用課餘打工的錢買的，突然想到她六歲時送給我的玉米杆母親美勞，心頭湧上陣陣暖流。

那是好久以前的事了。後來有了蘋果 ，我的iPod、iPhone、Mac，都是女兒給的；第一個蘋果產品iPod也是母親節禮物，背面刻著「Happy Mother's Day」的字樣。我很感激女兒，感謝她在第一時間幫助我變成了一個能與社會接軌的現代老人。