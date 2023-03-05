法拉盛老人中心（上）

二○一一年初，皇后區法拉盛華人 創辦的「老人日間照顧中心」如雨後春筍遍地開花。到了二○二○年三月多達數十家，家家辦得人丁興旺，如火如荼，活動也是豐富多彩，各有特色，如華人社區中心、永康、金鷹、大紐約和美康等，名氣很響。洋洋大觀數十家老人中心 ，是法拉盛社會生活景觀的一大亮點，也將是法拉盛地方誌的一部分。

二○一一年七月，法拉盛首批開創之一的「華人社區中心」廣告滿天飛，飄送上門，立刻吸引了我的注意，因為它離我家步行只有七、八分鐘。當我探頭探腦進門張望的時候，就有先去一步的老人家熱情介紹，邀請我參加他領軍的唱歌班。敞亮的大廳和人氣旺盛深深吸引了我，於是順理成章地加入了華社中心成為會員。華社管理機構的完整、員工團隊的強大和老人家的親密關係，至今仍是首屈一指。

作為一個非盈利組織，它設有一個九名股東組成的董事委員會，專門負責對外籌資、對內策畫、指導等重大業務。有整套坐班員工諸如：行政經理、文娛經理、財務會計、電腦技師、營養專家、廚師隊伍、社工諮詢、接送司機等各司其職。

最獨特的是成立了由全體會員選舉產生、取名「仁愛委員會」的老人家民主協助管理組織，下設歌唱教學、飲食、麻將、文娛、電腦、卡拉OK、國畫、乒乓、書法、太極、舞蹈和英語組等十二個協助、監督小組。各組有爺爺奶奶中的高手內行擔任領軍或教師，每月一次開會討論改進工作。華社中心將尊老、敬老、愛老作為宗旨之一，為豐富老人生活，提供一個像家一般的舒適港灣。

華社辦得紅紅火火，其原因是領導胸有愛心，幹部熱情能幹，會員人才薈萃，三駕馬車缺一不可。老人家進入中心就像進了大學，不僅快樂無比，而且學習各課與時俱進。如有一名人稱「黃老夫子」的爺爺，他就是在加入中心後，堅持不懈攻讀史詩五年終成正果，然後竟能開課教授唐詩宋詞。

歌唱班的領軍人物蔡爺爺，是早年畢業於中央民族學院、有著豐富教學經驗的專業人才，又是廣西壯族女婿漢家郎。他精通壯族語言和民歌多才多藝，擔任了仁愛委員會會長、歌唱班班長兼指揮。

至於每月一次的生日派對更是盛況空前，除了蛋糕、禮品堆滿桌子，詩詞朗誦、書畫展覽、獨唱齊唱、吹拉小品、燈謎遊戲等，直教你流連忘返。

➤➤➤法拉盛老人中心（下）