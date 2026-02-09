（圖/123RF、AI協作生成）

3

其實我多慮了，實力的進階將我推入更激烈的競爭圈，也將我推出定語「拔尖」所能修飾的中心詞範圍。尤其在考入市重點中學後，我拚盡全力只能保住成績第十的班級名次。公告欄裡列出全班同學考試總分的排名榜，比「最佳XXX」之類的榮譽榜更具震懾力，因為它不與少數人相關，卻只是少數人的驕傲。

此外，班主任會時常亮出每個人歷次考試成績的排名趨勢圖，並將全部點評增設限制條件：進步者分得警示性的肯定，退步者領到蒙羞的鞭策，排名持平者則會難於幸免地獲贈「沒有進步就是退步。」

友誼的標準在險惡的環境裡往往變得寬鬆，兩人之間若沒有敵意，哪怕不存在善意，也算得上朋友，只不過溝通中過量的提防暗示出維持這類友誼的關鍵在於，我可以優秀，但不能比我的朋友優秀。

與我排名相近的好友小然每次聽到我因為身體不舒服早早睡覺，就笑我真會裝。我不怪她，誰讓那是很多人慣用的障眼法呢？騙別人自己沒學習，是想讓別人不學習，下次考得比自己差。可我無從辯解，沒有證據的說辭只能基於信任，信任恰好是我倆友誼的稀缺元素。

考卷發下來後，小然會搶走我的卷子一道題挨著一道題算分，一旦發現老師多算了，就像揮舞凱旋旗一樣高舉卷子去找老師改分，盯著老師把我的排名下調，然後眨著水汪汪的杏眼告訴我，朋友之間要互相督促才能共同進步。不過有一次，我的分數減少沒有影響到排名，小然掄起胳膊把自己的鋼筆摔到地上，濺出一灘血跡般的墨漬。

我眼前突然有些恍惚，似曾相識的動作——幅度，速度，弧度，再度在我眼前排練……我看到了蘇諾上下起伏的肩膀。腳下，被跺得不成形的糖葫蘆裡摻雜著醬色土粒和裂開的黑泥，濕潤，軟弱，像湧出斑斕外殼的腐爛果肉。蘇諾眼眶通紅，嘴唇發抖，從牙縫裡衝我一個字一個字往外擠：「胡剛剛，我恨妳一輩子！」

那是她第一次指名道姓地叫我，有如對心中構建的那個呈現出局部潰裂的我宣判了死刑 ，而以完整形態被替換並拉入火葬場的，是我倆約定的一輩子的友誼。

若干年前的假性記憶斷檔被看似不相干的突發事件層層疊疊地補上，下一個清晰的鏡頭是在路邊的公共廁所，我被心慌折磨得指尖冰涼，喉嚨發堵，彎下腰朝味道刺鼻的蹲便器嘔吐，卻一直吐不出什麼。

我不知道為什麼友誼讓我如此難堪，為什麼自己這般不善經營，遇事只會像啞巴一樣無能流淚，我甚至不知道自己錯在哪兒。我不敢想像成年後的友誼有多恐怖，當貼心話喬裝成楚歌之計的保護色，我要怎樣規避霞明玉映背後的暗室私心，識別惺惺相惜之下的貌合神離？又要怎樣澄清自厝同異指向的薏苡明珠？那是不是蘇諾、小然，乃至我所必經的歷練之路？

我不知道。

4

多年後，一位文友為我多少解了惑。文友與她閨密的十載交情，抵不過閨密為期不足一年的閃婚生子，兩人曾經的徹夜長談淪為往返一次至少需要一周的敷衍問候。文友不明所以，心情壓抑，直到讀了一部網路小說才開始理解閨密。小說中兩位男主角本是至交，卻在被迫捲入某反派組織後，因堅持不同的對策分道揚鑣。其中一人打算伺機逃脫，另立爐竈，日後反殺；另一人則立志做該組織的頭目，從內部推行改革，斷惡修善。

「前者有後臺，故傾向緩兵之計；後者無依無靠，必須背水一戰。他們基於各自立場做出的選擇都沒有錯。」文友告訴我她是獨身主義者，來自一個破碎家庭，與血親早斷了來往，因此「友情」享有她人際關係的最高優先級，而她的閨密養尊處優，具備父系社會傳統女性的從屬特徵，「人生角色的變化迫使她放棄一些人際關係，而我是那個值得被放棄的籌碼。我在她眼裡不如她在我眼裡重要，這導致了她的因應之策，成為我難以接受的背叛。」

我與蘇諾的友誼可以代入同樣的解釋。為了適應全新秩序中的叢林法則，我必須依靠成績的絕對優勢來博得高處的認可與庇護 ，所以不得不面對來自四面八方的低頻噪音。而蘇諾與我斷交也屬別無選擇，在她眼中，父母的權威高於一切，她認為我是她遭受權威懲戒的禍源。

至於我和小然，已經被真理般的「分分分，學生的命根」灌輸到視排名為人生追求之首，那麼其他變量均可優化刪減，將嫌隙之由單純定性為「嫉妒」未免流於草率。當年擱置的開放式問卷，連同所有觀測對象的行為記錄在視平線下方重新展開，待我修訂的答案裡不應有指責，也不應有自責。

當文友語氣堅定地道出並再三強調「朋友」是她的終極後盾時，我在想自己要如何成為我孩子口中的「後盾」，這樣萬一他交友受挫也不擔心沒退路。如今我的孩子也八歲了，我常常問他與朋友玩得是否開心，並格外留意他描述不開心的部分。

目前看來，他不開心的部分裡包括他因為感冒發燒無法出席朋友的生日聚會；他沒能跟朋友分到同一個興趣小組；他用泡泡糖交換朋友的貼畫，朋友吃了糖卻賴帳；他和朋友搭的橡果堡壘被其他同學踢翻，兩組人馬陷入混戰……這些讓人撓頭的瑣事，對他心情的影響通常不會過夜。

也許這是關於童年友誼應該有的回憶吧！我的缺失在孩子身上得到了補償，我也有所釋懷。

蘇諾給我留下了措辭習慣上的後遺症，我至今畏懼用長久模糊的期限做定語，它太像自我綁架的催眠曲，為聽者設下完美到失真的圈套，無論是一輩子的友誼還是一輩子的憎恨，但願都已成為被蘇諾遺忘的夙諾。

其實蘇諾和小然都算不上殘忍，只是尚未掌握適用於我這種情況的獵殺，並非所有野獸在咬斷獵物的喉嚨後，都會用耐心的舔舐來仿製溫柔，而我也不擅長承受她們接近赤裸的誠實。真正的殘忍是在一個人遍體鱗傷的時候依然盛讚他皇帝的新裝。

由於我們難免憑直覺維護口頭施恩者，即使覺察出他們心懷鬼胎，也要畫蛇添足地為他們標榜不存在的優點，似乎揭穿他們的惡劣等於承認我們自己識人不準。可迷彩總有一天會脫落，如同破損的糖霜遮蓋不住令人潸然的酸，一切我們想或不想暴露的缺陷，都會被現實反射進具有外景萬花筒效果的主觀鏡頭。

值得慶幸的是，我成年後擁有的友誼不及預期那般可怕，也許是我恪守了自定義訪客的分寸，也許因為我把注意力集中在更適合作為我後盾的力量上，使得我的漠然和遲鈍為我擋住了非善意交流中的大部分弦外之音——既然沒聽懂，也就等於沒受傷。

屏蔽紛擾的穩定因子常年落入我情緒的置信區間，那些少量過期的痛苦被囚禁在記憶死角，唯有從無章可循的夢裡偶爾探出毒爪，將我拽回小學二年級期末轉學前那個脫水般的傍晚。在類似午睡醒來後凝滯又含混的深度失落中，我朝窗外發出秋蟬般的鳴唱，葬歌的音波沿著居民樓外牆上行，擴散……蘇諾家的白窗簾沒拉，窗口黑洞洞的，像通往桃花源失火後荒陋的墓道。（下）（寄自喬治亞州 ）

