中秋月餅吃不完別丟掉 咖哩款佐花椰菜變炒飯

咖哩月餅。(本報資料照片／記者徐兆玄攝影）

中秋節將至，吃月餅不可或缺，但1顆月餅熱量相當雞腿便當，不想讓月餅成為甜蜜的負擔，台灣國健署推出月餅變正餐健康創意吃法，咖哩月餅混搭白花椰菜成炒飯，還有月餅潤餅捲。

衛生福利部國民健康署舉行「月餅尬蔬食新吃法健康料理新滋味」記者會，由官方打破傳統吃法，推出月餅變正餐健康創意料理，共有5個月餅佐蔬食食譜，包含咖哩月餅白花椰菜炒飯、芋頭酥芋泥鮮蔬沙拉、豆沙月餅潤餅捲、鳳梨酥越南米春捲及綠豆椪沙牛奶 。

比手掌心還小的港式蛋黃蓮蓉月餅，1顆約185公克，將近800大卡，相當於1個雞腿便當的熱量；1顆鳳梨酥，也往往超過250大卡，相近於1碗白飯的熱量。國健署長吳昭軍說，台灣民眾外食族居多，平時膳食纖維攝取不足，蔬菜 吃不夠，透過吃月餅配蔬果的創意吃法，可讓佳節更健康。

打破傳統單獨食用月餅的吃法，主廚陳之穎發現酸甜或鹹甜味月餅，與南洋風味融合非常搭配，甚至能從甜點變身主餐，咖哩月餅白花椰菜炒飯因此誕生，以20克的咖哩月餅，份量相同的花椰菜熱量約只有白飯1/9，用剁碎的花椰菜取代白飯，也可加上少許糙米、蝦子與透抽，熱量僅360大卡。

至於芋頭酥芋泥鮮蔬沙拉，陳之穎解釋，這道特色料理的食材不以美乃滋調和，改用無糖優格和富含不飽和脂肪酸的酪梨，有益心血管健康，以20克芋頭酥裝飾，熱量只有243大卡，就能攝取到0.9份蔬菜類及乳品類0.1份。

豆沙月餅潤餅捲同樣是採用20克的豆沙月餅，搭配豆干、毛豆、甜豆、香菇、櫛瓜、豆芽菜、高麗菜。陳之穎說，毛豆可提供豐富的植物性蛋白質 ，增加素食潤餅捲中蛋白質的質與量，這道月餅創意料理熱量僅有240大卡，可以攝取到蔬菜類1.4份。

鳳梨酥越南米春捲製作也很簡單，只需要準備豆芽菜、生菜沙拉、小黃瓜、蝦子、冬粉。陳之穎說，民眾可以自行增減喜歡的內餡，再將20克鳳梨酥捏碎、撒入，搭配生菜、豆芽菜等蔬菜包裹成越式春捲，2捲就可提供1餐所需的蔬菜量，每份熱量只有676大卡。

5道將少量月餅融入多樣健康食材的創意特色餐點食譜，最簡單的就是綠豆椪沙牛奶。陳之穎表示，天氣炎熱，想自製綠豆沙牛奶但覺得煮綠豆很麻煩的民眾，可以嘗試將綠豆椪和牛奶、蘋果混打，乳品類富含蛋白質、鈣質等營養素，每杯可提供1天鈣質所需的1/4。