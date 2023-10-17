優質蔬菜 油菜拌麵套餐

油菜豆乾拌麵

大家對於美麗的油菜花田，肯定不陌生。農田休耕之際，為什麼栽種油菜呢？原因是油菜適應力很強，生命力旺盛，從播種到收成，只要兩、三個月，因此在休耕期，廣泛被栽種。而油菜正是農夫心中最理想的施肥植物。

然而，油菜的種子可以榨油，油菜本身更可以食用。油菜含有豐富的維生素A、B、C和E，美白肌膚、減緩眼睛乾澀、促進血液循環、增強免疫力 ，其中鐵和鈣含量也高，有預防骨質疏鬆之功效。所以，油菜是經濟價值高又相當親民的優質蔬菜 。

油菜豆乾拌麵

材料：油菜、紅蘿蔔、豆乾、義大利 麵、水。

調味料：麻油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.油菜洗淨，切小段；紅蘿蔔洗淨去皮，切小塊；豆乾洗淨，切丁，備用。

2.湯鍋中放入適量的水，水滾後放入義大利麵條，煮麵時記得攪拌，以免沾鍋，撈起煮熟的麵條過冷水，瀝乾水分，備用。

3.炒鍋置於爐火上，放入紅蘿蔔，倒入適量的水，拌炒後蓋上鍋蓋燜煮2分鐘

4.續放入油菜、豆乾，以麻油、黑胡椒、鹽、醬油調味，充分翻動，攪拌均勻繼續燉煮。

5.菜肴熟且入味，倒入事先煮好的義大利麵，攪拌均勻，使菜肴、湯汁和麵條充分融合，即可盛起享用。

咖哩花椰菜豆腐

咖哩花椰菜豆腐

材料：花椰菜、紅蘿蔔、豆腐、水。

調味料：素食咖哩塊、橄欖油。

作法：

1.花椰菜洗淨，掰成小朵；紅蘿蔔洗淨去皮，切小塊；豆腐切丁，備用

2.炒鍋置於爐火上，放入花椰菜、紅蘿蔔、水，蓋上鍋蓋煮至花椰菜八分熟，加豆腐、橄欖油、素食咖哩塊，咖哩塊融化後攪拌均勻。

3.燉煮片刻，待豆腐入味即可起鍋。

番茄炒大白菜

番茄炒大白菜

材料：

大白菜、番茄、芹菜丸子、水。

調味料：

橄欖油、黑胡椒、鹽、醬油。

作法：

1.先將大白菜、番茄洗淨，大白菜、番茄、芹菜丸子切小塊備用。

2.炒鍋倒入適量橄欖油，油熱後加入大白菜、番茄拌炒均勻，續加入適量的水，蓋上鍋蓋燜煮片刻。

3.大白菜煮軟就可放芹菜丸子，並以黑胡椒、鹽、醬油調味，充分攪拌均勻。

4.菜肴熟且入味，即可熄火，盛盤上桌。