多彩水果味 冰皮月餅

水果味冰皮月餅

到超市買幾種顏色迥異的水果口味鮮奶，用來和麵可以做出顏色各異的月餅皮。再以微酸的琥珀色芒果蜜餞做月餅餡，就是一款風味獨特、賣相可人的多彩水果味冰皮月餅。

月餅皮材料：糯米粉100克、粘米粉60克、玉米澱粉20克、多種水果口味的鮮奶1小瓶、植物油少許。

月餅餡材料：琥珀色芒果蜜餞或鮮芒果、香蕉亦可。

工具：月餅模具1套。

水果口味鮮奶和芒果蜜餞

作法：

1.先從100克的糯米粉取出40克，小火炒熟，放涼備用，完成熟成的手粉。用來最後壓製餅皮時，防止麵糰與模具沾黏。

2.糯米粉、粘米粉和玉米澱粉按照3：3：1的比例，裝在容器中，倒入水果口味鮮奶，調整風味與顏色，攪拌勻成麵糊。

3.再取來幾個碗，碗內壁塗抹上少許的植物油，倒入麵糊。

4.將碗放入籠屜裡，大火蒸25分鐘，蒸熟後出鍋。切記要趁熱將其揉搓成麵糰，備用。

將攪拌好的水果口味麵糊蒸25分鐘，蒸熟後出鍋，趁熱揉搓成麵糰。

冰皮麵糰

5.琥珀色芒果蜜餞剪成小塊，不用添加其他食材，單獨使用就是種很不錯的月餅餡料 。

6.月餅模具洗淨後擦乾水分。

7.取一乾燥案板，在上面薄薄撒一層手粉，壓製月餅的模具裡也撒一些。

8.將麵糰切成大小一致，將其搓圓後按壓成餅，再放上內餡包裹好，放進模具中按壓成型。出模後即可食用。

小叮嚀：

1.琥珀色芒果蜜餞是用青芒果加工而成的食物，口味微酸，可以解膩。當然選擇新鮮的時令水果亦可。

2.按壓成型時，要用力壓幾次，最好用刀刮一下模具口，剔除多餘的月餅皮，這樣做出來的月餅外觀更為美觀。