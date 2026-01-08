我的頻道

為何川普硬要格陵蘭？3大因素：除了稀土、飛彈 竟跟「融冰」有關

瘦瘦針非一勞永逸 英研究：停用減重藥物不到2年就復胖

編譯周辰陽／即時報導
英國醫學期刊一分研究指出，​停止使用瘦瘦針​等減重藥物的人，往往在不到兩年的時間內，就把原本減掉的體重全部吃回來，而且回升速度明顯快於任何其他減重方式。（路透資料照片）
英國醫學期刊一分研究指出，​停止使用瘦瘦針​等減重藥物的人，往往在不到兩年的時間內，就把原本減掉的體重全部吃回來，而且回升速度明顯快於任何其他減重方式。（路透資料照片）

對許多希望輕鬆減重的人而言，「瘦瘦針」被視為一大利器，但一項具有里程碑意義的研究指出，停止使用瘦瘦針等減重藥物的人，往往在不到兩年的時間內，就把原本減掉的體重全部吃回來，而且回升速度明顯快於任何其他減重方式。

衛報報導，這類減重藥物被稱為GLP-1促效劑，最初是為治療糖尿病而開發，透過模擬類胰高血糖素肽-1（GLP-1）荷爾蒙的作用，幫助人產生飽足感。

這項由牛津大學學者主導、並發表於《英國醫學期刊》（BMJ）的研究，回顧了37項既有的減重藥物研究，共涵蓋9341名參與者；減重治療平均持續39周，追蹤期平均為32周。分析顯示，停止使用減重藥物的人，平均每月會回復約0.4公斤體重。參與者在停用任何類型的減重藥物後，平均會在1.7年內恢復到原來的體重。

具體而言，服用任何類型減重藥物的人，在治療期間平均減重8.3公斤，但在第一年內即回復4.8公斤。研究並指出，無論治療期間減重幅度多寡，與可能包括特定飲食或運動計畫的行為介入方案相比，停用這些藥物後的體重回升速度幾乎快了四倍。

牛津大學納菲爾德基層醫療健康科學系（Nuffield Department of Primary Care Health Sciences）學者韋斯特（Sam West）博士表示，停用減重藥物後出現的快速體重回升，並非藥物本身所造成。

他說：「這些藥物正在改變肥胖症的治療方式，並能達到重要的減重效果。然而，我們的研究顯示，人們在停藥後體重往往會迅速回升，其速度甚至快於行為介入方案。」

韋斯特補充說，這並非藥物的缺陷，而是反映肥胖症作為一種慢性、易復發疾病的本質。這也對僅短期使用藥物、卻缺乏長期且全面體重管理策略的做法提出警示，並凸顯初級預防的重要性。

過去研究顯示，減重藥物除了有助於減重外，也可能對患者其他健康面向帶來益處；例如，一項研究發現，相關藥物可將心臟病患者早逝的風險降低一半。然而，這項研究同時指出，減重藥物對心血管與代謝健康指標，如血壓與膽固醇所帶來的改善，在停藥後約1.4年內也會回復至原先水準。

英國糖尿病協會（Diabetes UK）研究傳播負責人萊利（Faye Riley）博士表示：「減重藥物可以成為管理體重與降低第2型糖尿病風險的有效工具，但研究再次提醒，這類藥物並非一勞永逸的快速解方。唯有在適當情況下開立處方，並搭配量身打造的整合式支持措施，使用者才能在停藥後持續受益，並盡可能長時間維持減重成果。

減重 糖尿病 心臟病

