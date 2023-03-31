年紀大吃不下飯、腸胃變弱？4大飲食建議防衰退

(取材自健康醫療網)

當家中長輩的飲食習慣隨著年紀改變，有的人越吃越鹹，有的人則是食慾不振，您是否擔心飲食習慣的改變影響家中長輩的健康？

老人營養問題 恐伴隨很多身體疾病

衛生福利部草屯療養院營養師柯秋凉表示，營養為健康之基本要素，想要有健康、有活力的老年生活，營養與適當運動缺一不可，因此，建議長者每天都要吃到六大類食物且每類食物宜多加變化，才可避免營養不均的狀況，以下依據年長者之生理特性提供一些飲食上的建議：

腸胃機能減弱

(一)避免暴飲暴食，採少量多餐，三餐吃不多時，可以補充點心。

(二)少吃油炸、油煎食物。

(三)若有便秘問題可多吃富含膳食纖維的食物，例如：蔬菜 、水果、全穀類食物（糙米、全麥饅頭）、蒟蒻等及適當水份的飲用。

(四)脹氣引起不適時，可少攝取韭菜、洋蔥、青椒、乾豆類、花菜、地瓜等容易產氣的食物。

牙齒功能不好、咀嚼能力下降

(一)定期做口腔檢查、牙齒治療或安裝適當之假牙。

(二)選擇質軟、易消化的食物，例如：水果泥、蒸蛋。

(三)烹調時將食物切細煮爛。可將肉、魚類等蛋白質豐富的食材、堅果或水果類等先切成小塊或細絲、剁碎或泥狀再與主食或蔬菜一起烹調，增加食物的營養密度，改善營養狀況。

(四)水果可用果汁機打成泥，不要濾渣以增加纖維質。

食慾減退 食量減少

(一)儘量選擇營養濃度較高的食材。

(二)家人陪伴一起進食，增加進餐愉快的氣氛。

(三)少量多餐方式進食，在餐與餐之間補充簡便點心

(四)以芶芡、沾醬或淋上湯汁等方式，使食物潤滑順口，汁液不要太油。

(五)利用清蒸、水煮、燉、滷等方式烹調，使食物柔軟易吞。

(六)經常變換食譜 ，注意色、香、味的調配。

(七)多活動，以增加食慾

味覺退化、口味變重

(一)食材選擇以新鮮為佳，避免醃漬 、加工成品。

(二)適當使用醋、檸檬、蕃茄、鳳梨等酸味物質。

(三)佐以辛香料，例如：香菜、蔥、薑、蒜、八角、洋蔥。

(四)以甘味物質提味，例如：海帶、香菇。

(五)食物趁熱上桌，使香氣散發。

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資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=57288

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