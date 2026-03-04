「超級食物」石榴 護腦強心又顧腸胃

營養師提醒，石榴中抗氧化物與多種潛在健康益處有關聯，也有益減重；示意圖。(圖／123RF)

有一種甜美、鮮紅、看似紅寶石的水果近年被譽為「超級食物」，而且一年只有短短三個月吃得到。它是石榴，其健康光環是真材實料，還是被過度炒作？《Women's Health》完整解析石榴的營養價值、健康好處，以及食用時需要注意的重點。

石榴原本是伊朗、印度、土耳其與埃及等乾燥地區的常見水果，但大約十多年前在美國掀起風潮，當時美國名媛 Kylie Jenner曾公開表示自己一天會吃「三盒」石榴籽。

營養師May Zhu表示，隨著愈來愈多研究指出，石榴中抗氧化物與多種潛在健康益處之間的關聯，其受歡迎程度確實大幅提升。

從分類上來看，石榴屬於莓果類。一顆石榴內通常含有超過600顆紅色假種皮（石榴籽），口感甜中帶酸。石榴籽是石榴唯一可食用的部分，產季落在秋冬之間。石榴籽常被加入藜麥或古斯米為基底的豐盛沙拉中，搭配開心果、山羊起司或各式堅果。

●抗氧化能力超群

從營養角度來看，石榴的表現相當亮眼。營養師Patricia Bannan指出，石榴富含多酚，這種強力抗氧化物能幫助身體細胞抵禦自由基傷害，而自由基正是與發炎、老化跡象及部分癌症 相關的因素。May Zhu也補充，石榴的抗氧化力甚至高於綠茶。此外，石榴也是鉀的良好來源。

一杯石榴籽的營養成分熱量144大卡，含膳食纖維7克，蛋白質3克，糖24克。石榴的含糖量確實比部分水果高，例如一杯覆盆莓僅含5克糖。不過，石榴同時含有大量膳食纖維，有助於穩定血糖，減少波動。

●石榴4大健康益處

一、心臟健康：May Zhu指出，部分研究顯示，每日飲用石榴汁可能透過降低低密度脂蛋白膽固醇、改善動脈血流，進而幫助降低血壓。石榴中的多酚、單寧與花青素等抗氧化物，能共同促進心血管健康。

二、提升腦部功能：研究顯示，對於有輕度記憶困擾的中老年族群，石榴可能有助於短期認知表現。其關鍵仍在於抗氧化物，能減少腦細胞受到的自由基傷害。

三、舒緩關節 炎或關節疼痛：石榴的抗發炎特性有助於減輕關節腫脹或不適，但May Zhu也提醒，目前研究仍在進行中，尚需更多證據支持。

四、腸道健康：半杯石榴籽就含有約4克膳食纖維，有助於促進腸道蠕動、維持排便順暢。對於克隆氏症或腸躁症等較複雜的消化道疾病，仍需醫療介入，但石榴汁可能有助於降低腸道發炎。

不過，這並不代表可以無限制地食用石榴。即使石榴具有抗發炎特性，糖尿病患者仍需留意其糖分與碳水化合物攝取量。此外，May Zhu提醒，若正在服用藥物，特別是某些降膽固醇或降血壓藥物，食用大量石榴前應先諮詢醫師。因為石榴與葡萄柚類似，可能抑制腸道中的CYP3A4與CYP2C9酵素，影響藥物吸收。

至於減重 族群，石榴同樣可以納入飲食計畫中。減重的關鍵仍在於長期熱量赤字，而半杯石榴籽熱量不到100大卡、脂肪低，又富含膳食纖維，有助於增加飽足感，降低整體熱量攝取。一項小型營養研究甚至發現，每天攝取三份水果的過重女性，在12周內的減重效果優於水果攝取較少者。

石榴汁同樣具有健康益處。雖然果汁常被認為不如整顆水果健康，但石榴汁依然富含抗氧化物與維生素C、K。只要選擇無添加糖的產品，每天適量飲用仍有助健康。

●石榴如何選購與保存

石榴通常於9月至12月盛產。挑選時應選擇拿起來有重量感的果實，代表果汁充足，並避免外皮有瘀傷或裂痕。整顆石榴可在室溫下保存約兩周，冷藏則可保存一個月；若已剝出石榴籽，密封冷藏約可保存一周。

至於石榴籽怎麼取？石榴皮與內層白色薄膜不可食用，但有兩種常見取籽方法。一種是將石榴橫切，倒扣在碗上，用木匙拍打外殼讓石榴籽掉落；另一種則是切除果頂，沿著籽群分隔線切開，在水中輕輕剝離果皮，讓籽沉入碗底，再撈除浮起的白膜。