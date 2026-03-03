防小腿抽筋 吃芥菜比喝牛奶還補鈣

很多人半夜睡到一半，小腿抽筋痛醒。(圖／123RF)

半夜睡到一半，小腿抽筋痛醒，除了立即「伸直膝蓋、勾腳板」放鬆肌肉，日常也要多攝取富含鈣、鎂、鉀的食物，例如香蕉、牛奶 、堅果、深綠色蔬菜。台灣長庚仁愛合作聯盟醫院營養師徐佳靖表示，芥菜富含維生素A、C、K、鈣、鉀及膳食纖維，具防癌、護眼、穩定血壓與促進消化功效，更是極佳的補鈣來源。

每年11月至隔年3月是芥菜主要產季，徐佳靖指出，新鮮芥菜口感苦後回甘，而苦味來自「芥子油苷」，具抗發炎、抗癌功效。有些人怕這種苦味，可以在下鍋前先用沸水燙過，再立刻放入冰水中降溫，然後清炒或熬湯，就能去除苦味並保持脆綠。

芥菜的鈣含量非常高，每100克達230mg左右，比全脂牛奶（每100毫升約100mg）還高，且比牛奶還容易吸收，其維生素C還能幫助鈣所在骨骼裡。徐佳靖說，目前正值產季，芥菜葉肉肥厚、香脆甘醇且不苦澀，食用價值很高。此外，芥菜用途廣泛，可烹炒、煮湯，還能加工製成雪裡紅、酸菜、福菜、梅干菜等，年菜 常見的「長年菜」也是用芥菜煮成。

「蔬菜在醃漬過程會產生乳酸，有助於調整腸道菌相，但製程通常會加入大量食鹽，醃製時間愈長，鈉含量愈高。」徐佳靖提醒，雖然芥菜經過加工後，能去除苦澀與辛辣味，轉為鹹香、甘甜的豐富口感，不過醃製品的鈉含量較高，且可能產生亞硝胺，建議適量食用並多搭配新鮮蔬果。

徐佳靖強調，蔬菜以當季、在地的最好，不僅口感脆嫩，營養價值也最高。新鮮芥菜挑選關鍵在於「翠綠、硬挺、重量感」，注意色澤與外觀，觸感厚實富含水分，買回家冷藏約可保存約七天。如果要選購芥菜的加工品，則要注意標示品名、內容物、食品添加物、廠商資訊、原產地及有效日期等，避免過度加工食品。

年節將近，家家戶戶幾乎都會準備長年菜，徐佳靖提醒，綠葉蔬菜富含硝酸鹽，若反覆加熱或長時間存放，會轉化為可能致癌的亞硝胺，且維生素大幅流失。建議當餐吃完，或是搭配多油的肉類燉煮，例如排骨或雞肉，帶出回甘鮮甜的口感，也讓長年菜美味翻倍。