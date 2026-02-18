過年大魚大肉又作息亂 腸胃不適脹氣便秘找上門

農曆春節假期長達9天，大魚大肉一波接一波，常見脹氣、便秘、胃部不適等腸胃問題。營養師指出，正確飲食順序與生活習慣調整，不僅能減輕腸胃負擔，也有助於穩定血糖，預防過年後健康危機。(中央社)

進食順序會影響腸胃消化與血糖變化，營養師黃意涵告訴中央社記者，她建議先攝取蔬菜與蛋白質，最後再吃澱粉類食物，如此可以減輕腸胃負擔，也比較不容易讓血糖大幅波動，避免一吃完就脹氣，或開始想睡覺。

此外，細嚼慢嚥仍是基本原則，黃意涵特別提醒一個很容易讓人忽略的地雷行為：「邊聊天邊吃飯。」農曆春節 從圍爐到走訪親友固然開心，但用餐時說話、笑鬧容易吸入過多空氣，進而增加腸道脹氣的風險。

針對過年期間常見的便秘問題，黃意涵建議可從3個重點著手調整，首先是充足水分攝取，即使蔬菜足夠，若水分不足，糞便仍可能乾硬難以排出。建議每日飲水量約為體重的30至40倍，以60公斤成人為例，約需1800至2400毫升。

第2是攝取足夠膳食纖維，蔬菜中的纖維可刺激腸道蠕動，幫助排便；第3是補充適量優質油脂，比方說橄欖油、苦茶油、酪梨油等，都有助讓腸道「更潤滑」。

她也提到，若便秘情況嚴重，可以考慮嘗試早上空腹喝5到10cc橄欖油，不過效果因人而異，有些人甚至可能拉肚子，需自行評估。

過年聚會少不了小酌，黃意涵直言，空腹喝酒是大忌。「酒精本來就刺激，空腹喝容易胃痛、胃食道逆流。」她強調，若要喝酒一定要先吃東西，更可怕的是酒精熱量高，每克約7大卡，「比碳水化合物還高」，調酒更因加了大量糖漿，熱量更是驚人，越單純的酒類越好，「能不要喝更好」。

面對又甜又鹹、油脂爆表的年菜 ，水分補充尤其重要。黃意涵提醒，運動飲料不能代替白開水，「運動飲料是流很多汗後補糖和電解質用的，平常喝等於拿含糖飲料當水喝，對身體負擔很大。」她強調，喝水的關鍵不在花樣，而是「喝得夠不夠」，讓腸胃有機會好好休息，才不會整個年假都被腸胃問題綁架。