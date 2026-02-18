「腦腸軸」雙向連結 失衡恐引發這5大健康問題

腸道菌的變化關乎大腦健康，而腦部的壓力也會改變腸道菌組成，串聯成「腦腸軸」。(圖／123RF)

近年來，「腦腸軸」（Gut Brain Axis）成為熱門研究議題，研究證實腸道與大腦之間存在雙向連結，對身心健康發揮至關重要的作用。

台北國泰醫院消化內科主治醫師陳柏諺表示，人體器官並非單一運作，而是透過神經、內分泌及循環系統相通，若平衡失調會引發身體廣泛的不適，反映出整體健康狀況的問題。臨床研究，腸胃問題不只腹瀉與便祕 ，功能性腸胃問題也關乎自律神經系統、中樞神經系統。

陳柏諺表示，腸胃不舒服暗藏著大學問。臨床研究，腸胃問題、巴金森病、肥胖及腸躁症有著複雜關聯，情緒壓力、心理困擾都會讓腸道症狀惡化，腸道狀況不佳也會反過來影響情緒和身心狀態。為什麼腸腦平衡如此重要呢？「當腸道菌叢失衡、造成慢性發炎，會透過血液循環影響其他器官。」如果腦腸軸失衡，可能引發以下五大健康問題：

1.憂鬱症

血清素左右了睡眠、食欲、喜怒哀樂，近九成血清素由腸道所製造。健康的腸道能促進血清素分泌，使人愉悅、有快樂感；相反地，若分泌不足則會提高憂鬱、躁鬱等情緒障礙。

2.自閉症

腸道微生物失衡恐影響腸道屏障穩定性，使腸內毒素進入血液循環系統，損害中樞神經系統。愈來愈多的研究指出，多數的自閉症兒童都有長期腹瀉或便祕、食物過敏。

3.飲食失調

肥胖者與體重正常者的腸道菌叢組成、多樣性明顯不同，當菌種愈多樣化，對健康愈有利。腸道微生物失衡，會進一步影響大腦中神經傳遞物質的產生，如血清素和多巴胺等，導致熱量過剩與脂肪囤積。

4.慢性失眠

睡不好是「腸道」在作怪？腸道中數量龐大的微生物有時能決定吸收什麼營養、分泌血清素及褪黑激素，這兩者是睡眠調節的關鍵因子。當腸道發炎物質進入血液，就會引發免疫與代謝紊亂。

腸道細菌能產生一些與心血管疾病相關的代謝物，可能會讓血小板過度活化，造成血脂 異常，增加動脈硬化與血栓風險。並非只有膽固醇會危害心血管，腸道菌組成的變化也扮演了重要角色。

人的情緒與腸道健康有直接關聯，雖然吃重口味的食物能暫時提升情緒，但這種快樂是短暫的。陳柏諺強調，長期攝取高糖、高鹽、高油食物、精緻澱粉以及加工食品，容易罹患肥胖、心血管疾病、糖尿病等慢性疾病，亦會助長壞菌生長，並減少好菌的活躍度。「膳食纖維是腸道中益生菌的食物來源，缺乏蔬果會引發便祕、發炎，包括影響腸道健康和免疫力。」

陳柏諺說：「飲食、運動、良好生活習慣是維持腸道健康的不二法門。」在飲食部分，建議進行地中海飲食，其飲食模式以蔬菜、水果、全穀類、堅果、豆類和橄欖油為主。尤其大量攝取蔬果可提供腸道好菌所需的益生元，而橄欖油富含的單元不飽和脂肪酸和多酚具有強大抗發炎作用，改善腸道菌叢平衡與黏膜健康。

另外，要多補充足夠水分，建議每天補充每公斤體重╳30毫升的水量，以幫助潤滑腸道並促進蠕動。平日也可攝取富含益生菌的食物，例如優格、優酪乳、乳酪等，提升腸道有益菌的比率。