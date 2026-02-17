我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

Apple春季發表會3月4日登場 平價版MacBook、iPhone 17e會出現嗎？

驚覺自己聲音被AI偷走 資深播音員控告谷歌

逾40歲多做重訓 有助降低多疾病風險、延緩老化

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，重量訓練可降低多種疾病風險，中年後肌肉透過訓練可減緩流失速度；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，重量訓練可降低多種疾病風險，中年後肌肉透過訓練可減緩流失速度；示意圖。（圖／123RF）

你是否曾想過，有一種運動方式不僅能改善情緒、專注力與體力，還可能降低罹患心臟病糖尿病、部分癌症，甚至早逝的風險？愈來愈多研究指出，重量訓練（又稱阻力訓練）正是其中之一。

過去，重量訓練常被視為健身愛好者或年輕族群的專利，但隨著科學證據累積，醫學界逐漸將其視為促進中老年健康、延緩老化的重要運動形式。

多項研究顯示，規律進行重量訓練與較低的心血管疾病、第二型糖尿病、部分癌症及全因死亡風險相關。

2024年一項研究更發現，有從事重量訓練的成年人，其生物年齡往往低於實際年齡，顯示身體老化速度可能較慢。

此外，針對年長者的研究也發現，阻力訓練有助改善膽固醇、血壓與體脂比率等代謝健康指標。

專家強調，這些研究多為觀察性研究，但整體結果一致指出，重量訓練與良好的長期健康狀態密切相關。

為何中年後更需要重量訓練？研究指出，身體自30多歲起便開始流失肌肉量，平均每10年減少約3至8%。

若長期久坐、缺乏活動，流失速度會更快。隨著肌肉量下降，代謝健康、行動力與身體穩定度也會隨之降低。

同時，骨密度也會隨年齡增長而下降，肌肉與骨骼的雙重退化，可能影響未來的平衡能力與生活自理能力。

專家指出，重量訓練不僅能減緩這些變化，部分功能甚至可在中老年後重新建立；其中，女性所獲得的健康益處尤為顯著。

女性在停經前後罹患骨質疏鬆與骨質減少的風險顯著上升。研究顯示，重量訓練能刺激骨骼承受負荷，有助提升骨密度，降低髖部與脊椎骨折風險。

專家建議，初學者應以安全為首要考量，以下為三大注意要點：

1.優先學習正確動作，避免受傷。

2.若條件允許，可向物理治療師或具專業認證的教練諮詢。

3.一開始可使用器械或輕重量，循序漸進。

對多數初學者而言，每個動作2至3組、每組約8至12次，是常見且安全的起點。另外，不同肌群之間應至少間隔48小時，讓身體有足夠恢復時間。

專家也提醒，短時間內過度訓練可能增加受傷風險，甚至在極少數情況下引發嚴重的橫紋肌溶解症，因此慢慢來比拚很快更重要。

重量訓練並非短期速效方案，而是一項需要時間累積的健康投資，長期累積才是關鍵。專家一致認為，它不是流行趨勢，而是健康老化不可或缺的一環。

對於40歲以上的族群而言，重量訓練不只是為了看起來更強壯，而是為了在未來能持續行走、提物、平衡身體，並保有獨立生活的能力。

世報陪您半世紀

癌症 糖尿病 心臟病

上一則

瘦肚子不靠卷腹 健身教練曝5個居家運動「每天20分鐘」

下一則

這項運動能對抗失智症 門檻低、簡單又免費

延伸閱讀

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成
身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡
高市大勝創造絕佳機遇 專家：光是北京犯錯還不夠 美方要主動

高市大勝創造絕佳機遇 專家：光是北京犯錯還不夠 美方要主動
千禧世代熱愛的水果 專家：它不會讓人發胖

千禧世代熱愛的水果 專家：它不會讓人發胖

熱門新聞

北榮婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，一篇剛發表於國際期刊「Cells」的重要論文發現，老化是一種「由局部到全身」的過程，而非全面性的同時退化。（本報資料照片）

身體老化是從局部到全身 專家提醒顧好「這3器官」避免身體失衡

2026-02-09 17:36
網友示範三個徒手動作，能幫助在家快速運動「耗糖」。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

「想耗糖燃脂」必學3招 徒手動作各做100下能瘦

2026-02-15 20:05
研究顯示，氣溫每下降10攝氏度，心血管疾病發病風險就會上升15%；約50%的急性心腦血管事件發生在冬季。保暖措施如帽子、圍脖也很重要。示意圖。（本報資料照片）

🎙️氣溫驟降 心臟告急 冬季護心避開這些隱藏風險

2026-02-10 09:30
春節過後，常見民眾三高狂飆，和過年大魚大肉飲食過量有直接關係。（南投醫院提供）

紅龜粿、佛跳牆都是慢性病「暗黑炸彈」？營養師揭真相

2026-02-12 05:23
長輩營養的補充，首重攝取足夠的蛋白質。(圖／123RF)

防範肌少症不是只靠吃飽增肌 4招聰明吃 助肌肉合成

2026-02-10 01:15
示意圖。（取自123RF）

55歲養生男日跑5公里不菸酒少鹽 1習慣血管像「鏽水」

2026-02-16 14:00

超人氣

更多 >
78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」

78歲鄭少秋愛女驟逝 無法見最後一面太痛「人間蒸發3年」
歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳

歐凱秀翻車？被問「美國出兵防衛台灣」結巴影片瘋傳
「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區

「外星人是真的 」歐巴馬：我沒見過 也不在51區
房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租

房租「貴到瘋狂」…87歲老人無力承擔 找69歲室友合租
冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀

冬奧╱女子自由式滑雪大跳台 谷愛凌再奪銀