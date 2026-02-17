逾40歲多做重訓 有助降低多疾病風險、延緩老化

醫師提醒，重量訓練可降低多種疾病風險，中年後肌肉透過訓練可減緩流失速度；示意圖。（圖／123RF）

你是否曾想過，有一種運動方式不僅能改善情緒、專注力與體力，還可能降低罹患心臟病 、糖尿病 、部分癌症 ，甚至早逝的風險？愈來愈多研究指出，重量訓練（又稱阻力訓練）正是其中之一。

過去，重量訓練常被視為健身愛好者或年輕族群的專利，但隨著科學證據累積，醫學界逐漸將其視為促進中老年健康、延緩老化的重要運動形式。

多項研究顯示，規律進行重量訓練與較低的心血管疾病、第二型糖尿病、部分癌症及全因死亡風險相關。

2024年一項研究更發現，有從事重量訓練的成年人，其生物年齡往往低於實際年齡，顯示身體老化速度可能較慢。

此外，針對年長者的研究也發現，阻力訓練有助改善膽固醇、血壓與體脂比率等代謝健康指標。

專家強調，這些研究多為觀察性研究，但整體結果一致指出，重量訓練與良好的長期健康狀態密切相關。

為何中年後更需要重量訓練？研究指出，身體自30多歲起便開始流失肌肉量，平均每10年減少約3至8%。

若長期久坐、缺乏活動，流失速度會更快。隨著肌肉量下降，代謝健康、行動力與身體穩定度也會隨之降低。

同時，骨密度也會隨年齡增長而下降，肌肉與骨骼的雙重退化，可能影響未來的平衡能力與生活自理能力。

專家指出，重量訓練不僅能減緩這些變化，部分功能甚至可在中老年後重新建立；其中，女性所獲得的健康益處尤為顯著。

女性在停經前後罹患骨質疏鬆與骨質減少的風險顯著上升。研究顯示，重量訓練能刺激骨骼承受負荷，有助提升骨密度，降低髖部與脊椎骨折風險。

專家建議，初學者應以安全為首要考量，以下為三大注意要點：

1.優先學習正確動作，避免受傷。

2.若條件允許，可向物理治療師或具專業認證的教練諮詢。

3.一開始可使用器械或輕重量，循序漸進。

對多數初學者而言，每個動作2至3組、每組約8至12次，是常見且安全的起點。另外，不同肌群之間應至少間隔48小時，讓身體有足夠恢復時間。

專家也提醒，短時間內過度訓練可能增加受傷風險，甚至在極少數情況下引發嚴重的橫紋肌溶解症，因此慢慢來比拚很快更重要。

重量訓練並非短期速效方案，而是一項需要時間累積的健康投資，長期累積才是關鍵。專家一致認為，它不是流行趨勢，而是健康老化不可或缺的一環。

對於40歲以上的族群而言，重量訓練不只是為了看起來更強壯，而是為了在未來能持續行走、提物、平衡身體，並保有獨立生活的能力。