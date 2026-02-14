春季盛產油菜 補鈣首選又能抗癌 還助降血壓、護眼

油菜是高鈣、高鉀蔬菜。(本報資料照片)

春天到，正值油菜盛產的季節，油菜屬於十字花科蔬菜，不僅熱量低，是高鈣、高鉀蔬菜，更富含維生素A、維生素K1、葉酸及β胡蘿蔔素，有助骨骼健康，具降血壓、護眼、抗癌等功效，很適合素食者、老年人及小孩食用。

油菜的熱量低，營養價值卻很高，其中鈣及維生素A含量比一般蔬菜高很多。衛福部台北醫院醫美中心營養管理門診營養師劉怡里指出，100克油菜熱量只有13大卡，膳食纖維含量中等，是好入口的蔬菜，能促進腸道蠕動、幫助排便。

油菜是高鈣、高鉀蔬菜，劉怡里說，100克油菜鈣含量有112毫克、鉀444毫克、鎂也有22毫克，適合吃素者補鈣，維持骨骼健康，具降血壓作用，也適合高血壓 者食用。

油菜的維生素A及β胡蘿蔔素含量都相當高，也富含維生素K1及葉酸，是很好的抗氧化、防癌的蔬菜，對於細胞膜的保護、抵抗病毒、上呼吸道感染的修復、眼睛乾澀改善、皮膚的保養等都有助益。其中維生素K1含量高，100克油菜含有308.89微克，可保護心血管健康，但使用抗凝血劑藥物者不可食用。

油菜含有異硫氰酸鹽、吲哚、酚酸類等植化素，具抗氧化、抗癌作用，有預防癌症 、防血栓等功效。異硫氰酸鹽可以護肝，是解毒輔助因子；油菜有微苦味，是來自於吲哚的成分，有助於抗乳癌、前列腺癌；酚酸類對穩定血壓、血糖 有助益。

劉怡里認為，如果老人家要補鈣，建議吃含鈣量高的油菜是比較好的選擇；油菜花的含鉀量則比油菜還高，高血壓的人可以汆燙後食用，不過，限鉀的腎臟病人就勿喝汆燙過的湯汁。

油菜是從頭到尾都可利用的好蔬菜。值得一提的是，油菜籽可以榨油，也就是「菜籽油」，劉怡里說，菜籽油是好油，單元不飽和脂肪酸含量高，燃點低，不能使用於高溫烹調，是適合涼拌、水炒的用油。