辦公室椅子伸展操 擺脫腰背痠痛

雙手十指交握高舉過頭，左右側拉10秒到15秒，幫助伸展側腰與肩頸肌群。（記者王思慧／攝影）

長時間維持坐姿不動，不只容易導致下肢血液循環不良，更會增加靜脈曲張、肩頸僵硬、腰背痠痛甚至心血管疾病的風險。職能治療師提醒，可從今天開始養成「每1小時就站起來」的好習慣，搭配簡單實用的辦公室伸展操，在工作中也能維持健康。

台灣門諾醫院職能治療師陳佩怡表示，久坐會使血液在下半身停滯，導致腿部水腫、靜脈壓力升高，進而引發靜脈曲張。同時，長期姿勢不良也會造成肩頸僵硬、腰背痠痛，嚴重者甚至可能誘發腰椎間盤突出或慢性疲勞綜合症；還有研究顯示，久坐也與高血壓 、高血脂 、心臟病 等慢性病有顯著關聯。

陳佩怡指出，最有效的改善方式，就是每坐滿一小時，就站起來動一動，無論是去裝水、上洗手間、在座位旁原地踏步，或是做幾個簡單的伸展動作，這些小動作都能大幅促進血液循環、放鬆緊繃肌肉，預防身體提早老化。辦公室伸展不需要任何器材，在座位上就能完成，隨時隨地都能做。 腿部與臀部拉筋時，將單腿往前伸直，試著用手指觸碰腳尖，如果碰不到腳尖就輕握小腿，拉伸大腿後側與小腿肌肉。 （記者王思慧／攝影） 腿部與臀部拉筋時，翹起二郎腿，腳踝放在另一條大腿上，身體前傾，可拉伸臀部深層肌群，皆停留10秒到15秒。（記者王思慧／攝影）

陳佩怡說，通勤時間同樣是訓練好時機，搭乘公車時，可試著雙腳併攏、臀部夾緊、腹部收緊，雙手不扶手把以訓練核心與平衡感，前提是車況與安全許可，這種隱性鍛鍊法，對穩定核心肌群特別有效。

也可爬樓梯取代搭電梯，陳佩怡提醒，上樓時應避免膝蓋超過腳尖，保持膝蓋與腳尖在同一方向；下樓時建議膝蓋先不完全彎曲，腳尖先落地、全腳踩穩，膝蓋疼痛者可側身下樓以減少壓力，並善用扶手輔助。

陳佩怡建議下班後做核心訓練，例如「平板支撐（Plank）」，又稱棒式，維持伏地挺身的姿勢，手肘與手臂平放在地面，雙腳往後伸併攏，身體重量由前臂、手肘及腳趾支持，初學者可從30秒開始，逐步延長時間至1分鐘。