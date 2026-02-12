手腳冰冷睡不著 中醫師教你3穴位、4茶飲祛寒

我的頻道

天冷會引起手腳冰冷，甚至發麻，難受到睡不著。中醫師分享，可藉由運動、調整飲食、管理壓力等方式促進代謝循環。（本報資料照片）
每到冬天，有些人特別容易手腳冰冷甚至發麻，難受到睡不著。中醫師曾雴瑜表示，四肢冰冷症狀跟血液循環有關，除了女性、慢性病患者、中老年人、久坐者等族群，民眾也要注意貧血、甲狀腺功能低下、心血管疾病糖尿病等潛在健康危機。

曾雴瑜說，改善手腳冰冷問題，可藉由運動、調整飲食、管理壓力等方式促進代謝循環，也可多加利用具有溫陽、活血、健脾的食材沖泡茶飲，促進消化和血液循環。冬日禦寒可搭配穴道按摩，針對足三里、湧泉、關元等穴位疏通經絡，輔以泡腳提升陽氣。

中醫認為，寒冷對人體的影響，不只是外在的冷，更會侵擾體內的陽氣，影響血液循環和氣血運行。冬日禦寒原則主要包括溫陽祛寒，促進體內陽氣運行，提高身體溫度。其次是健脾益氣，脾為後天之本，脾氣充足可化生氣血，抵禦寒邪。再來是活血化寒，改善血液循環，減少寒邪停滯造成的不適。

曾雴瑜分享四款茶飲，善用具補氣、補血及溫熱的效果的中藥材，協助血液、經絡循環，進而提高身體溫度。

薑棗茶

薑性溫，能驅寒溫胃；紅棗補氣養血。

做法：將數片老薑與5至6顆紅棗洗淨，加入熱水煮10分鐘，可加入少量冰糖調味。適合早晨或下午飲用，對手腳冰冷、畏寒有明顯改善。

桂圓紅棗茶

桂圓溫補心脾，紅棗補氣養血，兩者搭配可改善氣血不足、怕冷症狀。

做法：桂圓肉10顆、紅棗5至6顆，用熱水沖泡或煮10分鐘，味道甘甜，適合作為睡前暖身茶。

肉桂生薑茶

肉桂性熱，可溫腎助陽，生薑散寒解表。

做法：將小塊肉桂、幾片生薑與水同煮，煮沸後文火再煮5分鐘。此茶適合手腳冰冷、容易受寒的人。

黑豆枸杞茶

黑豆補腎益精，枸杞補肝腎、明目。

做法：黑豆50克浸泡2小時後與枸杞10克一起煮20分鐘，適合體質偏寒、腰膝酸軟的人。

禦寒另外一招，是利用按摩艾灸溫通經絡、散寒祛濕、改善血液循環。曾雴瑜表示，足三里、湧泉、關元等穴位，可溫陽祛寒。

足三里穴

位置：膝蓋外側直下3寸，距離脛骨前緣外側一橫指處，正當脛骨前肌上。

湧泉穴

位置：腳底板人字狀紋路的交叉點，約在足掌的前三分之一處。

關元穴

位置：人體前正中線上，肚臍直下3寸處，又稱「丹田」。

曾雴瑜說，穴道按摩的方式可用吹風機溫吹5至10分鐘，或用拇指按壓穴位，按揉50至60次，產生微熱感。另外，睡前用溫水泡腳，有助於活血通絡、改善睡眠。而飲食方面，寒性體質與陽虛體質需以溫補為主，但體質偏熱者應避免過多溫熱食材。禦寒不等於大魚大肉，應搭配蔬菜、五穀雜糧，保持營養均衡。

生薑紅棗茶。(圖/AI生成)
桂圓紅棗茶。(本報資料照片)
