腳踝扭傷後遺症 他半身痛無法走

記者林宛諭
員榮醫院員生院區中醫部呂彥樟醫師解說，如何矯正患者的足踝、小腿、髖、骨盆、腰部及背部。(圖／員榮醫院提供)
一名30多歲男患者近年從右背延伸到右小腿後側半身疼痛，嚴重時連走路都有困難，經台灣員榮醫院中醫部醫師呂彥璋診治發現，可能與男子小學時期曾扭到右腳踝有關，造成胸椎向右、腰椎到骨盆整個人向左偏移而長短腳，經呂彥璋透過針灸、徒手矯正後，患者終於能正常走路、跑步。

這名患者數年來飽受從右背延伸到右側腰、髖部、腿部與小腿後側疼痛之苦，不但無法跑步，最近甚至連走路都有困難，在呂彥璋深入追問後，患者提到關鍵病史小時候曾有一次右腳踝嚴重扭傷，當時雖然沒有骨折，但腳踝嚴重腫脹，這個舊傷看似好了，卻陸續出現右腳問題，再慢慢延伸到腰與背。

呂彥璋說，腳踝扭傷影響到全身的原因在於腳踝與小腿的力量，是與臀部、骨盆息息相關，腳踝受傷後，小腿力量下降，臀部發力會被連動影響，而且腳扭傷時脛骨會產生旋轉，連帶影響股四頭肌，而股四頭肌又是骨盆穩定的重要支撐。

腳踝舊傷造成骨盆輕微旋轉，不再維持在中立位置，骨盆一旦偏了，上半身動力鏈也受到牽動，特別是上背與胸椎周圍的肌群會被拉向不對稱方向，使他在日常發力時，右側背部肌肉必須承受更大負荷，容易疼痛。

呂彥璋先為病患調整胸椎、肋骨與上背旋轉，再往下處理腰椎、骨盆與髖關節，最後順著調整腿部與腳踝位置。呂彥璋說，這是一套順著動力鏈方向、由上而下的治療方式，也針灸太沖、陽陵、華陀夾脊等穴，並徒手整復患者足踝、小腿、骨盆、腰到背等處，讓錯位的地方逐漸回到順暢的力線上。患者平常也要持續做特定訓練，包括半深蹲搭配踮腳，訓練腳踝與臀部一起發力；或是以輕鬆的慢跑作為輔助運動，利用跑步過程中左右腿交替的力量交換，訓練骨盆協調度。

經過數月循序漸進治療與居家訓練配合，他的背痛、腰痛、髖部疼痛以及小腿不適都大幅改善，終於解決多年來反覆困擾的疼痛感。呂彥璋提醒，身體是連動的，一個看似小的舊傷，如果沒有好好處理，可能會造成更大問題。

員榮中醫部呂彥璋醫師為患者徒手治療。(圖／員榮醫院提供)
