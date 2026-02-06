蔬果吃多屁更臭 5誘因導致 4方法改善

「放屁」是人體正常的生理現象，但當味道特別刺鼻時，往往會引起尷尬，也可能是消化道有問題；示意圖。（圖／123RF）

「放屁」是人體正常的生理現象，但當味道特別刺鼻時，往往會引起尷尬，甚至伴隨腹脹、肚子痛或排便異常，也可能透露腸胃的真實狀況。究竟哪些生活與飲食習慣會讓屁變很臭？以下整合專科醫師與營養師的觀點，一次解析。

醫師提醒，膳食纖維和含硫食物會增加屁的臭味，如果改善飲食和生活習慣可減少臭屁；示意圖。（圖／123RF）

正常人每天平均放屁10至15次，排氣700cc到1500cc。大多數屁沒什麼味道，但有時候味道會變得比較濃比較臭，根據「Eating Well」訪問消化健康專家表示，偶爾放臭屁其實無所謂，但如果同時出現腹瀉或體重減輕等其他症狀，就需要留意。而以下這些情況，可能導致你的屁會比較臭。

1.膳食纖維攝取增加太快

一般我們以為肉吃太多才會導致屁很臭。然而有些人為了改善便祕 、維持體重或照顧血糖 ，會開始努力吃較多蔬果、全穀、豆類。然而，若纖維攝取增加得太快，腸道細菌來不及適應，反而會讓屁味變得更濃。

2.含硫食物吃太多

十字花科蔬菜，如花椰菜 、綠花椰菜、高麗菜、大蒜、洋蔥等，雖然營養豐富，但含有大量「硫」化合物。當腸道細菌分解這些物質時，會產生具有刺鼻氣味的硫化氫，讓屁味帶有硫磺味。其他還有雞蛋、肉類等高蛋白質食物也有高硫成分。

3.澱粉類、豆類食物

番薯、花生、黃豆、豆漿等豆製品，都是易發酵的碳水化合物，吃多了放屁量也會增加。

4.食物不耐症

也有不少人喝牛奶就脹氣、放臭屁，或吃某些水果後肚子翻攪，可能是乳糖不耐症或果糖不耐症者，因無法在小腸有效分解乳製品、水果或蜂蜜中的醣類，這些物質進入大腸後經細菌分解，會產生大量且難聞的氣體。

5.有便祕問題

當糞便在腸道內停留時間過長，細菌會持續滋生並分解殘渣，產生的氣體異味會更加濃烈。

若想改善排氣異味，可以從飲食調整與生活習慣著手：

1.循序漸進增加纖維：增加膳食纖維時應分階段進行，讓腸道菌群有時間適應，並補充足夠的水分。

2.挑選適當佐料：營養師建議在餐食中加入生薑、茴香籽、麥麩，或攝取富含益生菌的食物，如優格、味噌等，有助調整腸道菌相。

3.減少發酵源：易脹氣者可減少十字花科蔬菜、豆類及高果糖水果（如蘋果、芒果）的比例。

4.改變用餐習慣：細嚼慢嚥、少吃消夜、飯後散步10至15分鐘。發生脹氣時，可塗抹薄荷油放鬆腸胃平滑肌。

放屁是身體運作的自然信號，多觀察屁的味道與頻率，能讓我們更了解腸道的健康狀況。並透過規律運動與均衡飲食，多數的臭屁困擾都能獲得有效緩解。