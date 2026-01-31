鼓勵吃紅肉、全脂乳製品…美新版飲食指南惹議

營養師提醒，額外蛋白質主要若來自紅肉與加工肉品，有可能與較高的心血管疾病與某些癌症風險相關；示意圖。(圖／123RF)

心血管疾病長期是美國與全球成人死亡的首要原因，約每三名死亡者中就有一人死於心臟病 或中風 。醫學界普遍認為，缺乏運動、吸菸、高血壓、高膽固醇、糖尿病 ，以及高糖、高鹽、高度加工的飲食型態，是主要風險因子。在此背景下，美國之前公布的2025–2030年飲食指南，對蛋白質、脂肪與加工食品的建議出現明顯轉向，引發營養學界與心臟科醫師的廣泛討論。

新版指南提出幾個主要方向：一、提高蛋白質的重要性，在飲食金字塔視覺中，將肉類、蛋、全脂乳製品與蔬菜水果放在同一層級；二、更強烈反對超加工食品，鼓勵以原型、少加工食物為主；三、重新檢視脂肪的角色，在維持飽和脂肪不超過每日熱量10%的同時，允許使用奶油、牛脂等動物性脂肪烹調。

支持者認為，這代表官方不再只聚焦低脂，而是更重視食物品質與加工程度；但批評者指出，新的呈現方式可能傳遞出紅肉與動物性脂肪是健康主角的錯誤訊號。

爭議1：吃更多蛋白質 有必要？

新指南建議成年人每日攝取每公斤體重1.2至1.8克蛋白質，明顯高於多數國家每公斤體重約0.8克的建議。多位營養學專家指出，多數美國人早已攝取超過基本蛋白質需求，蛋白質不足在一般成年人中極為罕見，肌肉量的維持與增加，運動（尤其是阻力訓練）比單純增加蛋白質更關鍵。

此外，若額外蛋白質主要來自紅肉與加工肉品，部分研究顯示，可能與較高的心血管疾病與某些癌症風險相關。

爭議2：飽和脂肪 被洗白了？

飽和脂肪長期被視為心臟健康的風險因子，但科學界的共識並非完全不能吃，而是必須控制攝取比例。飽和脂肪天然存在於多種食物中，包括：牛、豬、羊等紅肉與其製品（如牛脂、豬油），還有全脂乳製品（牛奶、奶油、起司）、椰子油與棕櫚油、油炸食品、烘焙點心與高度加工零食等。

研究顯示，長期攝取過多飽和脂肪會提高壞膽固醇LDL，進而增加心臟病與中風風險。因此，多數國家仍建議限制攝取量。目前主要建議包括：美國心臟協會（AHA）說，每日熱量中飽和脂肪應低於6%；美國飲食指南則建議不超過每日總熱量的10%。這代表對於2000大卡飲食的人來說，飽和脂肪上限約為一天13至20克。

問題在於，新版指南一方面鼓勵攝取全脂乳製品、紅肉與動物性脂肪，另一方面又要求限制飽和脂肪總量。心臟科醫師警告，這樣的訊息可能讓民眾在實際飲食中更容易不知不覺超標。

專家普遍建議，不必完全避開含有飽和脂肪的食物，但應避免高頻率、大份量攝取，特別是來自紅肉、加工肉品、奶油與油炸食品。相較之下，以橄欖油、堅果、魚類等富含不飽和脂肪的食物作為主要脂肪來源，與較佳的心血管健康結果相關。

爭議3：超加工食品 該怎麼看？

新版指南明確建議避免超加工食品，理由是它們往往同時含有高糖、高鹽、不健康脂肪與多種添加物。不過，部分營養學者提醒，超加工食品的定義過於廣泛，可能涵蓋從甜點、零食，到某些麵包等食物，實務上容易造成混淆。

多數專家認為，與其糾結標籤，更實際的原則是減少含糖飲料、甜點、油炸速食與加工肉品，增加原型、少加工的食物比例。

共識最高部分：蔬果、全穀與生活型態

在少數幾乎沒有爭議的地方，新版指南仍與國際共識一致，包括1.多樣化攝取蔬菜與水果，2.優先選擇全穀類而非精製碳水，3.降低添加糖與酒精攝取，4.搭配規律運動與健康生活型態。這些原則與地中海型飲食高度重疊，並與較低的心臟病、糖尿病、失智與全因死亡風險相關。