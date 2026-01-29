我的頻道

糊圖也驚艷…劉亦菲北京購物被偶遇 網讚美貌自帶濾鏡

好市多會員這10項福利 易被忽略

過年買蘿蔔糕、甜年糕、發粿怎麼挑？如何保存一次看

記者萬于甄／報導
蘿蔔糕。(本報資料照片)
農曆新年將至，家家戶戶的餐桌上總少不了糕點類年菜，奇美醫院營養科營養師王資婷提醒，選購要留意外觀與色澤。

蘿蔔糕避免選顏色太白，表面濕黏恐已變質

王資婷說，蘿蔔糕外皮應呈現自然的微黃色，若發現色澤過於潔白，需警惕是否添加了過量的漂白劑（如亞硫酸鹽）；甜年糕與發粿應選擇質地嫩滑、具有彈性者，另優先挑選「紅麴」等天然色素著色，以及使用硫酸氫鈉（小蘇打）等健康發泡劑製作的發粿，避免攝取過多化學人工色素。

另外，因這三類食物水分含量極高，一旦室溫較高，細菌便會快速滋生，採購時務必觀察表面是否出現「濕黏」感或不明的「黴斑」，若有異味也絕不可購買。購買真空或密封包裝產品，應確認包裝是否完整無破損，標示部分需包含品名、成分、有效日期、營養標示等。

註明「抗凍澱粉」的蘿蔔糕，才可放冷凍庫保存

王資婷提到，許多家庭習慣一次大量採買，若保存不當可能造成食物中毒。蘿蔔糕主要由在來米製成，保存方式以冷藏為主，建議使用乾淨的餐巾紙或布包覆吸收多餘水分保持乾爽；包裝標明加入「抗凍澱粉」的蘿蔔糕，才可放置於冷凍庫，並應於期限內食用完畢。

甜年糕保存期限較長，冷藏可放置約一周，但隨著時間增加會逐漸變硬；若想保存至一年，建議將年糕先切塊，分裝入密封袋再冷凍。發粿結構蓬鬆且孔隙多，最容易吸收空氣中的水分與黴菌孢子，置於陰涼通風處僅能保存2日。

王資婷強調，不論哪種糕，只要表面出現一點點發霉，應立即整塊丟棄。

炸甜年糕。(本報資料照片)
鹹年糕清蒸優於油煎，甜年糕以餛飩皮取代傳統麵糊

另外，蘿蔔糕常見的烹調方式雖為香煎及油炸，但建議多採用清蒸，以電鍋蒸15至40分鐘（視切片厚薄而定），用筷子測試不黏漿即熟透。若想油煎，可以不沾鍋少量油煎至金黃即可；或將蘿蔔糕切塊，兩面噴油200℃氣炸約10至15分鐘，避免過度吸油。

甜年糕傳統料理方式為裹粉油炸，建議可以餛飩皮取代傳統麵糊；另也可將年糕切丁，放入紅豆湯或紫米粥中微火煮軟，減少油脂攝取，但仍需控制份量，避免攝取過多澱粉或加入過多糖調味。

糖尿病患尤其要注意 吃了年糕別再吃飯

王資婷表示，年節飲食常一不小心就熱量超標，且導致血糖波動大，糖尿病患者每餐應適量攝取，以蘿蔔糕、甜年糕、發粿取代正餐澱粉（不再攝取飯或麵食等澱粉），另於餐間搭配蔬菜及高蛋白低脂的魚、雞或豬肉，並採「蔬菜→蛋白質→澱粉（蘿蔔糕或甜年糕或發粿）」的進食先後順序。

她也說，除搭配足量蔬菜及蛋白質外，更需留意烹調方式，避免過度油炸及油煎。此外，也需避開調味與沾醬的陷阱，尤其蘿蔔糕本身已有鹹味，應避免搭配高鹽高糖的甜辣醬或醬油膏，建議可使用蔥、蒜、生辣椒搭配少許白醋或薄鹽醬油，既能提味又能減少鈉含量攝取。

另外，因甜年糕與發粿為糯米製品，質地黏膩且易產氣，對於胃食道逆流、脹氣、消化性潰瘍等患者，應限制攝取量，並避免在睡前或晚餐時段食用，避免引發深夜不適。

王資婷呼籲，透過「聰明挑選、乾爽保存、減油烹調、澱粉替換」，才能在享受節慶美味的同時，兼顧食品安全與身體健康。

年節糕點選購與保存
糖尿病 血糖

