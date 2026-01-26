高溫、反覆加熱 Omega-3最大敵人 煮錯吃錯反傷身

營養師提醒，攝取優質Omega-3食物，絕對比補充品更重要，鮭魚就是優質來源；示意圖。（圖／123RF）

多吃魚能補充Omega-3，但很多人應該不知道，錯誤的烹調方式可能讓Omega-3全部報銷。專家提醒，Omega-3最大的敵人不是油脂本身，而是「高溫」與「反覆加熱」，讓原本修復身體的良藥，變成氧化的負擔。

Omega-3的功用非常多，能調節血壓、降低三酸甘油脂，有助護眼、預防心血管疾病 、改善身體慢性發炎、還能提升大腦功能、抗憂鬱等。但Omega-3屬於不飽和脂肪酸，人體無法自行產生，必須由食物中獲取。

Omega-3包括EPA、DHA及ALA三種脂肪酸形式，EPA、DHA為動物性食材，如深海魚類；亞麻仁籽、核桃 、胡桃等堅果種子則含ALA。但ALA進入身體後轉化為EPA、DHA的效率並不高，因此魚肉的攝取至關重要。

也就是說，真正能直接協助修復、減緩身體慢性發炎、穩定神經與代謝的是EPA、DHA，台北榮總婦女醫學部遺傳優生學科主治醫師張家銘在臉書指出，這兩種脂肪酸進到身體後，是直接進到細胞膜裡影響身體運作，發炎能不能好好收尾，神經傳導會不會一直亂跳，粒線體能不能把脂肪拿來用，很多關鍵其實都跟它們有關。

許多人在規律吃魚、補充Omega-3後，最明顯的感受往往不是精神百倍，而是「恢復變快」，例如運動後痠痛縮短、熬夜後不再連續累好幾天。Omega-3能幫身體把壓力降到合理狀態，讓系統順利運作。

然而，Omega-3最大的敵人是高溫與反覆加熱，因為不飽和脂肪酸極不穩定，一旦遇到高溫油炸或長時間煎烤，分子結構就會被氧化破壞。氧化後的油脂不但失去抗發炎能力，還會增加身體的氧化壓力。

．最推薦煮法-蒸：蒸氣溫度恆定在100°C左右，最能保護Omega-3不變質。

．安全選擇-煮湯：溫和加熱，還能連同溶出的營養素一併攝取。

．有條件推薦-低溫煎：若要煎魚，火候務必控制在「不冒煙」的程度，避免產生毒素。

．絕對不推-油炸、大火燒焦、反覆回鍋加熱：這些做法會讓好油變劣油。

要攝取優質Omega-3，食物絕對比補充品更重要。台灣桃園林口長庚醫院臨床毒物中心護理師譚敦慈特別推崇「鯖魚」。為什麼選鯖魚？因為鯖魚重金屬含量低、Omega-3含量高，更實際的考量是平價易取得。但除了鯖魚，秋刀魚、沙丁魚、鮭魚 也是優質來源；而熟齡族若想兼顧增肌，虱目魚、剝皮魚、鬼頭刀則是極佳的低脂蛋白質選擇。

張家銘還補充，補充Omega-3還要遵守三個生活原則，才會更有用：

．和正餐一起攝取，脂肪吸收路徑才會啟動。

．穩定比大量重要，因為細胞膜更新是慢工。

．和抗發炎生活同步，包括規律運動與穩定作息。

健康從來不是一天兩天的事，Omega-3也是要長期穩定攝取，並且選對食物、吃對方法，才能真正感受到身體的變化。