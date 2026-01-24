我的頻道

移民官員擊斃示威民眾影片曝 死者倒地、探員繼續開火

直播／霍諾德0防護爬台北101 花91分鐘成功登頂

保暖後頸擋寒氣 運動提升陽氣…手腳不冰冷

記者王燕華／報導
花蓮門諾醫院中醫科主任楊成湛提醒，冬季穿戴圍巾，記得包住頸後風池穴，避免受風寒。 (記者王燕華／攝影)
花蓮門諾醫院中醫科主任楊成湛提醒，冬季穿戴圍巾，記得包住頸後風池穴，避免受風寒。 (記者王燕華／攝影)

低溫一波接一波，不少民眾即使身上穿得暖呼呼，仍感覺手腳冰冷。從中醫的角度來看，手腳冰冷不一定是單純的怕冷，而是體內陰陽氣血失衡的表現。

手腳冰冷原因 陽虛最常見

台灣花蓮門諾醫院中醫科主任楊成湛說，手腳冰冷是冬天許多人會遇到的問題，主要有兩種類型，第一類是常見陽氣不足的「陽虛」，第二類是較少見的「氣滯血瘀」，導致陽氣被困在體內無法到達末梢，呈現出外冷內熱，同時怕冷也怕熱的情形，這兩種類型的手腳冰冷，中醫有不同的調理方式。

一般來說，手腳冰冷以女性、年紀較長者容易發生，但也有幾種潛在疾病可能會造成手腳冰冷，要特別注意。楊成湛舉例，高血壓、心臟病或動脈硬化等心血管疾病，因為末梢血管循環差而造成手腳冰冷。

另外，糖尿病造成的周邊神經病變，也會引起手腳冰冷與麻木感，若這類病人一味吃補，可能會讓血壓、血糖飆高，更加危險。還有甲狀腺疾病會造成代謝問題，也會讓循環變差。

最後一種是比較少見的「雷諾氏症」，末梢血管對寒冷或情緒壓力過度收縮，導致血流暫時減少而引起的血管疾病，呈現腳趾發白、發紫，伴隨冰冷或麻木等症狀。

後頸風池穴 寒氣最易侵入

楊成湛表示，手腳冰冷還可能伴隨頭痛、精神不濟等情況，若做好保暖或天氣已回暖，還是覺得四肢冰冷且不適，建議就醫檢查，先排除相關疾病問題，再採取保暖、運動、泡腳和飲食等多管齊下，有助於讓四肢回暖。

他說，穿上襪子、戴手套、帽子、圍巾等，可讓身體適度保暖。脖子後方有一個「風池穴」，是重要的保暖和祛風穴位，位於後頸部兩側，是寒氣容易侵入人體的地方，按摩它可以驅散風寒、緩解肩頸僵硬、頭痛、感冒等問題，建議天冷使用圍巾，一定要包住風池穴，免受風寒。

陽氣不足 運動+食補改善

除了做好保暖，每日睡覺前泡腳，加上平日按摩穴道保養，都能緩解手腳冰冷問題。至於哪種方式最有幫助？楊成湛認為可從物理方法漸進式著手，先以衣物做好保暖、泡腳等，但最重要的還是建立規律運動習慣，以提升陽氣，再以食療藥膳輔助。

「陽虛」型手腳冰冷以溫陽補氣、養血通絡為原則，可多吃溫熱性食物，如老薑、蔥白、桂圓、紅棗和牛肉，避免冷飲和生菜沙拉、橘子等食物；茶飲建議黑糖薑母茶，若是體質偏熱或容易上火，就不宜過量飲用，也要注意腹部、腰部和腳底的保暖。

氣滯血瘀 調整作息勿熬夜

「氣滯血瘀」型手腳冰冷常見原因是壓力大、心情差，調養原則是疏肝理氣、疏通經絡，避免油膩、油炸食物，也不要熬夜，可以散步、聽音樂、深呼吸，每天至少30分鐘快走、瑜伽或伸展，促進氣血循環也能讓心情放鬆。茶飲建議可多喝陳皮佛手茶，但孕婦不宜飲用。

楊成湛強調，不是所有冰冷都能靠進補解決，若屬於「氣滯血瘀」體質，過度吃麻油雞、薑母鴨，反而可能上火或更不舒服。若民眾想食補，千萬不要補過頭，健康的人偶爾吃一下無可厚非，若年紀較長、有慢性疾病，建議還是給醫師做專業評估，才不會補錯方向。

中醫法寶 泡腳按摩助暖身

1.每日睡覺前泡腳

楊成湛建議喜歡泡腳的民眾足浴法，可取當歸5錢、桂枝5錢、老薑3片，加上少許米酒，置入1公升水中煮到滾開，再轉小火煮5分鐘，濾渣後調入溫水降溫到攝氏40度左右。每天睡覺前泡腳約10分鐘，可以改善末梢循環。

2.日常穴位保養

膝蓋下方小腿前外側的足三里、肚臍下方四指寬的關元穴，以及腳底的湧泉穴都是保健的穴位，中醫有一句俗諺說「常拍足三里，勝吃老母雞」，意思就是經常按摩足三里穴，保健效果甚至比燉煮老母雞補身子還要好。按摩穴位或者用吹風機的暖風輕輕吹都可以，這些穴位的保養都是老祖宗的智慧。

若是「氣滯血瘀」型，也可以按摩足背大拇趾和第二個腳趾的趾縫後方的太衝穴、小指側腕橫紋與小魚際肌連線的凹陷處的神門穴。

湧泉穴 。(取材自元氣周報)
足三里穴 。(取材自元氣周報)
關元穴 。(取材自元氣周報)
台積電美國擴廠害病例暴增？ 台大研究：球黴菌患者多為半導體勞工

