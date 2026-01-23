冬天關節痛加劇 6方法緩解不適

醫師提醒，天氣變化與關節痛存有關聯性，但並非人人都會受影響，步行、伸展、瑜伽能緩解與預防關節不適；示意圖。(圖／123RF)

隨著天氣轉冷，許多人會發現關節 比平時更容易出現酸痛或僵硬。雖然這種現象相當常見，但寒冷或氣壓變化會直接造成關節疾病有根據嗎？

專家指出，大多數研究與臨床觀察顯示，冬季環境因素可能加重既有症狀或提高疼痛感知，而非直接造成關節退化。

哪些部位容易受影響？專家表示，理論上任何關節都可能受到影響，但臨床上手部、足部等遠離核心、結構複雜的關節更容易感到僵硬。

此外，本身已有關節退化、舊傷或關節炎的人，冬季疼痛或僵硬感往往更明顯。

天氣與關節不適有關聯嗎？專家指出，寒冷與潮濕的天氣常讓患者感到不適。有研究發現，濕度較高、氣壓較低、風力較強的日子，患者報告的關節不適可能增加。

然而，研究結果仍不一致，也沒有證據證明氣候變化對每個人都有明顯影響。專家建議，將其視為可能影響因素而非確定原因。

為什麼天氣可能讓關節不適感加重？專家指出，幾個可能的機制包括：

1.低溫：

低溫使關節周圍肌肉與韌帶較僵硬，活動時感到不適。

2.活動量下降：

冬季寒冷、日照時間短，人們戶外活動減少，長時間久坐或缺乏運動可能導致關節僵硬與肌力下降。

3.氣壓與濕度變化：

部分研究認為氣壓下降或濕度增加時，關節不適感可能提高，但機制尚未被完全證實。

整體來說，天氣變化與關節痛之間存在關聯，但並非所有人都會受到影響。通常年齡較大、關節退化者、長期從事高衝擊或重複性勞動的人、有舊傷或慢性疾病（例如肥胖、糖尿病 、心血管疾病 ）的人較容易在冬季受影響。

這些因素可能增加關節負擔，使症状在寒冷或潮濕環境下更容易被感知。

至於緩解與預防關節不適的方法，可以試試：

1.維持規律活動：

適度運動可促進關節活動度與滑液循環，可嘗試低衝擊運動降低僵硬感，例如步行、伸展、瑜伽。

2.保暖：

穿著保暖衣物或使用護具，避免寒冷直接影響肌肉與韌帶。在室內也可適度加熱，保持舒適溫度。

3.熱敷或溫熱療法：

使用熱水袋或熱敷墊增加血流，緩解僵硬感。熱水澡或溫熱沐浴也有類似效果。

4.維持水分與均衡飲食：

適度飲水維持身體組織功能。另外，健康均衡的飲食有助抗發炎與身體保養，但無法單靠食物治療關節病變。

5.必要時使用止痛藥：

非類固醇消炎止痛藥可短期緩解疼痛，不過應遵醫囑使用，避免長期依賴。

6.尋求專業協助：

醫師提醒，天氣變化與關節痛存有關聯性，但並非人人都會受影響，步行、伸展、瑜伽能緩解與預防關節不適；示意圖。(圖／123RF)

若關節紅、腫、熱、疼痛加劇或伴隨發燒等症狀，應及早就醫。此外，遵循專業人士指導安全運動、肌力訓練與日常保養。