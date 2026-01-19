211 TOP餐盤讓糖友重拾體力 控糖護腎不再「瞎吃」

我的頻道

醫師提醒，糖尿病及腎臟病患者應減少加工肉品、精製糖類食物與含糖飲料，均衡攝取蔬果、全穀類、豆類與適量堅果等食物；示意圖。（圖／123RF）
台灣60歲黃姓婦人罹患糖尿病10年，雖努力節制甜食，卻在腎功能下降後陷入「飲食焦慮」，由於過度信奉網路「低蛋白、低鉀、低磷」片面資訊，導致什麼都不敢吃，短短幾月瘦5公斤，健康反而亮起紅燈。直到醫院就診，採用「211 TOP餐盤」飲食法，才重拾體力，成功讓血糖與腎功能回穩。

收治病患的台北慈濟醫院腎臟內科醫師王奕淳指出，台灣洗腎已破8萬人，65歲以上長者每3人就有1人患有糖尿病，民眾偏好精緻澱粉與高糖飲食，是導致糖尿病腎臟病的主因。然而，臨床上常發現病人一旦發現腎功能受損，便因恐懼而過度限制飲食，反而造成熱量不足、肌肉流失。

王奕淳攜手營養師團隊，參考2022年KDIGO國際指引，設計出211TOP餐盤原則，其中， 2代表每日餐盤中應有一半比例來自蔬菜與水果，1則是優質蛋白質與全穀類主食各四分之一。T代表足夠水與無糖茶(Tea)、O是健康好油（Oil）、P則是以植物為主的飲食（Plant-based diet）。

此種以蔬食為主的飲食模式，不僅較容易達到低蛋白、低磷目標，也有助於改善酸血症，減緩腎功能惡化，並可降低尿毒素生成，改善腸道健康。臨床追蹤發現，超過3成病人依循餐盤飲食後，血糖控制顯著改善，腎功能也穩定下來。

台北慈濟醫院營養科副主任江政陽強調，常見糖尿病合併腎臟病病人因擔心血糖而過度限制主食，反而造成熱量不足、體力下降，其實糖尿病及腎臟病病人應均衡攝取蔬菜、水果、全穀類、豆類、植物性蛋白、不飽和脂肪與適量堅果，同時減少加工肉品、精製糖類食物與含糖飲料，建議每日熱量攝取為每公斤體重25至35大卡，蛋白質約每公斤體重0.8 克，重點在於「均衡」、「適量」與「正確選擇」。

為讓醫學知識更貼近大眾，王奕淳特別將臨床案例改寫為「衛教小說」，集結成新書「減糖護腎211 TOP蔬食健康餐盤」，書中透過故事引出理論，輔以實證醫學與營養師設計的3天9餐菜單，讓病友在讀故事的過程中，輕鬆吸收減糖護腎的觀念。

減糖護腎211 TOP蔬食健康餐盤有助於改善酸血症，減緩腎功能惡化，並可降低尿毒...
