我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

川普要打伊朗了？五角大廈「披薩指數」飆升 警戒等級曝光

供過於求 鳳凰城逾半待租房至少1個月免租金

失智不是「宿命」 51歲男想靠生活習慣扭轉家族遺傳

元氣網
聽新聞
test
0:00 /0:00
醫師提醒，失智症「並非老化的必然結果」，戒菸、規律運動、健康飲食、減少飲酒等好的生活習慣，都能降低罹患失智症風險。；示意圖。（圖／123RF）
醫師提醒，失智症「並非老化的必然結果」，戒菸、規律運動、健康飲食、減少飲酒等好的生活習慣，都能降低罹患失智症風險。；示意圖。（圖／123RF）

英國男子亨利弗尼斯（Henry Furniss）過去五年來，眼睜睜看著父親瓦倫丁（Valentine Furniss）因血管性失智症，逐漸失去記憶、語言能力與行動力，這段歷程徹底翻轉了他對健康與老化的看法。他決定用行動打破家族宿命，希望透過改變生活方式，阻止失智症在自己身上重演。

每日郵報報導，現年87歲的瓦倫丁已無法理解亨利是他的兒子，也不再認得任何親近的家人。他說話困難，生活起居全需他人照料，必須在家接受全天候照護。

爸爸、爺爺和叔公 無一倖免

對亨利一家而言，這樣的情況並不陌生。瓦倫丁的父親，也就是亨利的祖父，80多歲時死於失智症；而祖父的弟弟、曾參與戰爭的飛行員，也同樣罹患此病。

51歲、擁有兩個青少年女兒的的亨利原本認定失智症是家族遺傳，自己遲早也躲不掉。隨著越來越多研究指出，將近一半的失智症病例其實可以預防，亨利下定決心改變命運，不再讓疾病繼續在家族中蔓延。

亨利表示，大家都以為失智症從出生那一刻就注定了，只要家族有人得過，自己遲早會中標；但同時又會自我安慰，僥倖覺得不會發生在自己身上。但等到真的發生，就已經太晚了。中年其實是關鍵時期，是在為人生最後章節定調的時候。

亨利指出：「我爸爸的關鍵期是在1960、70年代，當時根本沒有人有健康生活的概念，也不知道生活型態可以影響疾病。而我有不同的選擇，不只是為了自己避免失智症，也是為了保護家人不再承受那種情感折磨，以及未來龐大的照護費用。」

研究指出，第二型糖尿病、高膽固醇、高血壓、過重或肥胖、缺乏運動、社交孤立、飲酒、吸菸、睡眠問題，甚至口腔衛生不佳，都是失智症的風險因子。

改善罹病風險因子 延後發病

亨利在父親確診後，開始重新審視自己的生活方式。他們以前一直覺得爸爸很健康，他不胖、每周還會打幾次網球。但父親是「久坐型運動者」，平日整天坐在辦公桌前，周末才運動一下。他幾乎不喝水，早上喝咖啡，中午喝啤酒或紅酒，晚上再來一杯琴酒加滋補酒，接著繼續喝酒。

他認為，如果父親生活習慣更差，可能60多歲就會發病；但如果能早點改變，也許能拖到90歲，屆時可能早已因其他原因離世。大量研究顯示，只要改善導致失智症的生活風險因子，就有機會延後發病。

身為自行車製造商的亨利，本身是菁英級車手，每周訓練10到15小時。他現在刻意避免加工食品與高糖飲食，幾乎所有餐點都用新鮮原型食材自己烹調，幾乎不喝酒。

重視睡眠 戒糖及加工食品

他重視睡眠品質，晚上避免使用螢幕，採取12小時內完成進食的作息；每天確實使用牙線，也定期監測膽固醇、血糖與血壓。他的改變，甚至影響了兄弟也開始調整生活習慣。

他坦言改變真的很難，因為社會不斷引導你吃加工食品、整晚看Netflix，但那對身體真的很糟。然而現在的證據已經很清楚，失智症就像第二型糖尿病一樣，是一種生活型態疾病。

亨利再舉以長壽著名的「藍色地帶」（Blue Zones）為例，像是日本或薩丁尼亞（Sardinia），當地人每天都在動，種菜、走路、接送孫子上學。其實每天只需要更活躍一點。

阿茲海默症協會研究與創新副主任理Richard Oakley表示，失智症「並非老化的必然結果」：「《刺胳針》委員會的研究發現，全球約一半的失智症案例與可改變的風險因子有關。戒菸、規律運動、健康飲食、減少飲酒，都能降低罹患失智症的風險。」

失智症 糖尿病 刺胳針

上一則

寒流來襲當心「腳中風」 桃園8旬男電毯取暖燙傷險截肢

延伸閱讀

侯孝賢失智2016「出現病徵」 朱天文揭近況

侯孝賢失智2016「出現病徵」 朱天文揭近況
研究揭有1臉部特徵 失智風險更高

研究揭有1臉部特徵 失智風險更高
醫藥／未必是老化 把握聽損治療期 降低失智症風險

醫藥／未必是老化 把握聽損治療期 降低失智症風險
國安官員洩密案擴大 2華裔遭訴

國安官員洩密案擴大 2華裔遭訴

熱門新聞

醫師提醒，醬油膏、沙茶醬等調味料，含鈉量普遍偏高，要護腎可多利用蔥、薑、蒜、洋蔥、辣椒這些天然辛香料提味。（本報系資料照片）

醫曝「5大傷腎醬料」 第一名幾乎天天都在吃

2025-12-28 04:25
專家建議，大腿無力者不適合直接跑步，應以左右弓箭步強化腿部穩定。運動示意圖。（取材自pexels.com@ROMAN ODINTSOV）

中高齡不宜跑跳、深蹲 改練「低衝擊動作」不怕疼

2026-01-04 20:05
專家發現「藍色寶地」的年長者有共同的健康習慣。示意圖。圖/AI生成

想活到100歲？ 研究發現長壽10大健康習慣趕快學

2026-01-10 01:30
醫師表示，甲狀腺癌早期沒有明顯症狀，應定期健康檢查；示意圖。(圖／123RF)

甲狀腺癌早期無症狀 醫警示若有4病徵 恐已是中晚期

2025-12-19 01:00
華人社區面臨長期被忽視的醫療挑戰。圖為皇后區法拉盛圖書館。(本報檔案照)

🎙️溝通不暢恐導致誤診、延誤治療甚至多花錢 醫院這些服務你知道嗎？

2026-01-06 09:40
示意圖。（取自123RF）

不運動也瘦5公斤 名醫揭「消除脂肪肝」早餐關鍵

2026-01-07 16:25

超人氣

更多 >
10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度

10萬噸級母艦+88架空天戰機 中官媒曝「南天門」進度
明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員

明州女遭ICE擊斃 起底是「反執法哨兵」如影隨形監視幹員
川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥

川普若想開採格陵蘭豐富礦藏 最大阻礙不是丹麥
「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人

「陽光帶」豪華公寓過剩 房租大優惠…這城市最誘人
星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬

星巴克店員給警察咖啡杯上 畫了一隻豬