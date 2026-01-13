失智不是「宿命」 51歲男想靠生活習慣扭轉家族遺傳

醫師提醒，失智症「並非老化的必然結果」，戒菸、規律運動、健康飲食、減少飲酒等好的生活習慣，都能降低罹患失智症風險。；示意圖。（圖／123RF）

英國男子亨利弗尼斯（Henry Furniss）過去五年來，眼睜睜看著父親瓦倫丁（Valentine Furniss）因血管性失智症 ，逐漸失去記憶、語言能力與行動力，這段歷程徹底翻轉了他對健康與老化的看法。他決定用行動打破家族宿命，希望透過改變生活方式，阻止失智症在自己身上重演。

每日郵報報導，現年87歲的瓦倫丁已無法理解亨利是他的兒子，也不再認得任何親近的家人。他說話困難，生活起居全需他人照料，必須在家接受全天候照護。

爸爸、爺爺和叔公 無一倖免

對亨利一家而言，這樣的情況並不陌生。瓦倫丁的父親，也就是亨利的祖父，80多歲時死於失智症；而祖父的弟弟、曾參與戰爭的飛行員，也同樣罹患此病。

51歲、擁有兩個青少年女兒的的亨利原本認定失智症是家族遺傳，自己遲早也躲不掉。隨著越來越多研究指出，將近一半的失智症病例其實可以預防，亨利下定決心改變命運，不再讓疾病繼續在家族中蔓延。

亨利表示，大家都以為失智症從出生那一刻就注定了，只要家族有人得過，自己遲早會中標；但同時又會自我安慰，僥倖覺得不會發生在自己身上。但等到真的發生，就已經太晚了。中年其實是關鍵時期，是在為人生最後章節定調的時候。

亨利指出：「我爸爸的關鍵期是在1960、70年代，當時根本沒有人有健康生活的概念，也不知道生活型態可以影響疾病。而我有不同的選擇，不只是為了自己避免失智症，也是為了保護家人不再承受那種情感折磨，以及未來龐大的照護費用。」

研究指出，第二型糖尿病 、高膽固醇、高血壓、過重或肥胖、缺乏運動、社交孤立、飲酒、吸菸、睡眠問題，甚至口腔衛生不佳，都是失智症的風險因子。

改善罹病風險因子 延後發病

亨利在父親確診後，開始重新審視自己的生活方式。他們以前一直覺得爸爸很健康，他不胖、每周還會打幾次網球。但父親是「久坐型運動者」，平日整天坐在辦公桌前，周末才運動一下。他幾乎不喝水，早上喝咖啡，中午喝啤酒或紅酒，晚上再來一杯琴酒加滋補酒，接著繼續喝酒。

他認為，如果父親生活習慣更差，可能60多歲就會發病；但如果能早點改變，也許能拖到90歲，屆時可能早已因其他原因離世。大量研究顯示，只要改善導致失智症的生活風險因子，就有機會延後發病。

身為自行車製造商的亨利，本身是菁英級車手，每周訓練10到15小時。他現在刻意避免加工食品與高糖飲食，幾乎所有餐點都用新鮮原型食材自己烹調，幾乎不喝酒。

重視睡眠 戒糖及加工食品

他重視睡眠品質，晚上避免使用螢幕，採取12小時內完成進食的作息；每天確實使用牙線，也定期監測膽固醇、血糖與血壓。他的改變，甚至影響了兄弟也開始調整生活習慣。

他坦言改變真的很難，因為社會不斷引導你吃加工食品、整晚看Netflix，但那對身體真的很糟。然而現在的證據已經很清楚，失智症就像第二型糖尿病一樣，是一種生活型態疾病。

亨利再舉以長壽著名的「藍色地帶」（Blue Zones）為例，像是日本或薩丁尼亞（Sardinia），當地人每天都在動，種菜、走路、接送孫子上學。其實每天只需要更活躍一點。

阿茲海默症協會研究與創新副主任理Richard Oakley表示，失智症「並非老化的必然結果」：「《刺胳針 》委員會的研究發現，全球約一半的失智症案例與可改變的風險因子有關。戒菸、規律運動、健康飲食、減少飲酒，都能降低罹患失智症的風險。」