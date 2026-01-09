想長壽又健康 醫師：養成7習慣

想維持免疫力、代謝與心臟健康，醫師提醒，每天至少睡七小時，並盡量維持固定的作息時間；示意圖。（圖／123RF）

現代科技醫療發達，人類壽命得而延長，但真正關鍵不只是「活多久」，而是「健康地活多久」，也就是健康壽命。讓人生更多年遠離疾病，核心就在於預防慢性病。Atria Health＋Research Institute的神經科醫師達迪克（David Dodick）在《Oprah Daily》指出，如果能阻止這些疾病的出現，就得以延長一個人健康生活的年數。

達迪克強調，想要延長健康壽命，並不需要高端設備或昂貴的保健補充品，真正重要的是把健康基本功做好，包括睡眠、運動、飲食與壓力管理。這些看似簡單的習慣，研究卻一再證實，做得越多，健康壽命就越長。

62歲的達迪克醫師分享自己每天親身實踐、用來提升壽命與健康品質的七項生活習慣。

1.每天一定要動起來

每天早上6時30分到7時30分，達迪克都會到健身房，就連周末也不例外：「我每天早上做的第一件事就是運動，會在跑步機上跑25到30分鐘，接著伸展，再做一些手臂和腿部的阻力訓練。」

如果你不愛跑步，瑜伽、皮拉提斯、快走或游泳都是很好的選擇，重點是讓心跳上升、身體保持活動。不過，他特別強調重量訓練的重要性，因為維持肌肉量對健康老化至關重要，因為50歲之後，肌肉量會明顯加速流失。

2.每晚睡足7到8小時

達迪克每天至少睡七小時，並盡量維持固定的作息時間，就算是假日也一樣。雖然偶爾難免熬夜，但他會盡量讓作息規律，以維持免疫力、代謝與心臟健康。

睡眠時，大腦會清除白天累積的蛋白質與毒素，這對腦部健康非常重要。長期下來，良好的睡眠能幫助他保持清醒、專注，也能降低罹患糖尿病 、高血壓、憂鬱症與心臟病 的風險。

3.對大腦友善飲食法

達迪克是「MIND飲食」的支持者，這種飲食結合了地中海飲食與得舒飲食的優點，被證實比單獨採用其中一種，更能降低認知退化與失智症風險。

達迪克大概一周吃魚五天，平時也會攝取豆類、蔬菜、水果（尤其是莓果類）、堅果（像是核桃 ）與全穀類。魚類提供Omega-3脂肪酸與優質蛋白質；蔬果與堅果則富含維生素、礦物質、抗氧化物與膳食纖維，有助腸道與整體健康。

他補充幾乎什麼菜都加橄欖油，研究顯示橄欖油可能有助抑制與阿茲海默症相關的tau蛋白堆積。

4.遠離高度加工食品

達迪克不吃高度加工食品、速食或加工紅肉。雖然對「高度加工食品」沒有統一定義，但通常是指含有改性澱粉、乳化劑與人工甜味劑的食品。研究顯示，這類飲食與多種慢性疾病高度相關，甚至會讓死亡風險增加約10％。

研究指出，每周快走450分鐘，相當於每天大約走一小時多一點，可讓壽命延長4.5年；示意圖。（圖／123RF）

5.每天快走逾一小時

達迪克是走路的忠實擁護者，甚至在辦公室使用跑步機書桌，避免久坐。根據2012年發表於《PLOS Medicine》的研究指出，每周快走450分鐘，相當於每天大約走一小時多一點，可以讓壽命延長4.5年。

就算做不到那麼多，研究也發現，每周只要快走75分鐘，平均壽命就能比完全不運動的人多1.8年。

6.晚上8時後不再進食

雖然達迪克沒有刻意進行間歇性斷食，但會在晚上8時後停止進食。這樣能自然減少熱量攝取，也有研究顯示，避免深夜進食有助降低糖尿病與肥胖風險。

7.每天都要「好好呼吸」

壓力無法完全避免，但如何管理它，卻對健康影響深遠。研究指出，長期壓力甚至會加速細胞老化。

達迪克每天都刻意安排時間放鬆自己，有時會做箱式呼吸法（吸氣4拍、憋氣4拍、吐氣4拍、停4拍），有時則是早上拿著咖啡散步，單純欣賞風景，每天都會留一段時間，專門用來放慢腳步。

正是這些看似簡單、卻長期累積的習慣，讓他一步步為更長久、健康的人生鋪路。