早餐順序 先喝豆漿→蛋白質→澱粉 穩血糖

台灣振興醫院營養治療科營養師陳韻婷的早餐：一塊無糖麵包＋一顆水煮蛋＋一杯無糖豆漿。 （圖／陳韻婷提供）

「早餐吃對了，後面的每一餐就不會失序，血糖 也不易出現高低波動。」台灣振興醫院營養治療科營養師陳韻婷笑說，她每一天的早餐「固定且無聊」，一顆拳頭大小的雜糧饅頭、一杯無糖且有添加膳食纖維的豆漿，有時會額外加一顆蛋或水果。對於每天趕著上班的她來說，這是能補充足夠營養素的最簡單餐點，如果太過複雜，反而讓準備早餐變得困難。

圖為黑咖啡示意圖。（本報資料照片）

早餐誤區1：飲品只喝黑咖啡 ，餓得快更容易亂吃。

像她這樣的上班族，其實早餐樣式並不多變。她也觀察到，許多上班族最常見的組合，就是「一份三明治配上一杯黑咖啡」。但她提醒，早餐時的飲品選擇，某種程度甚至比主餐更關鍵。以黑咖啡為例，幾乎喝不到實質營養素，且黑咖啡本身會刺激腸胃蠕動，如果固體食物攝取本來就不多，又在空腹狀態下喝黑咖啡，反而更容易感到飢餓。

過去坊間流傳著不少減肥餐食譜，早餐都會搭配黑咖啡，陳韻婷說，這樣反而可能導致「報復性進食」，接著出現醣暈、精神不濟、工作效率下降的惡性循環。換言之，原本想靠黑咖啡提神，結果卻因為更快餓、更容易亂吃，反而讓精神狀態變得更差。

早餐誤區2：水果餐讓血糖波動，「不甜的」也一樣。

同樣是減肥餐的錯誤早餐選擇是「水果餐」，早餐如果僅有水果，就只會攝取到果糖，而果糖也屬於澱粉的一類，容易造成血糖波動。她提醒，很多人會選擇「不甜的水果」當減肥餐，但水果本身仍屬於醣類來源，水果即使不甜，還是含有醣分，如芭樂、小番茄並不會因為口感清淡就不升血糖。

如果是需要高度專注力的族群，如學生、上班族，早上反而需要的是澱粉以及蛋白質，而不是「糖」；但進食的順序需要技巧，才能避免澱粉造成「醣暈」，建議先攝取纖維，如高纖豆漿或蔬菜，再吃蛋白質，最後再吃澱粉，如一片吐司或無糖饅頭等。

陳韻婷以她自己吃的早餐為例，一定會先喝豆漿，再吃蛋白質，最後才是澱粉，這樣的吃法可以讓血糖上升得比較慢，飽足感可以從早上8時一路到中午12時甚至下午1時。蛋白質與膳食纖維先進入腸胃，可以延緩後續澱粉與水果中醣類的吸收速度，能避免早上出現昏沉、想睡覺的狀態。

而早餐的重頭戲「飲品」，她偏好高纖豆漿，原因是早上很難吃到足夠的蔬菜，纖維來源本來就有限，如果飲品能補進膳食纖維，對整體血糖穩定與飽足感都有幫助。

至於不選擇牛奶 的原因，並不是不健康，而是它同時含有蛋白質與碳水化合物，如果再搭配麵包或饅頭，整體澱粉比例容易偏高，加上牛奶幾乎不含纖維，對延緩血糖上升的幫助有限。若真的選擇牛奶當早餐飲品，她反而會建議搭配蛋，而不是再加一份澱粉，讓營養更平衡。

在門診經驗中，陳韻婷也觀察到不少人自認早餐吃得「很清爽」，實際上卻容易踩雷。像是鐵板麵、傳統糯米飯糰、燒餅油條，或是勾芡的麵線，這類早餐常同時具有高油、高鈉與精製澱粉的特性，會使血糖上升速度快，熱量密度也高。

她提醒，現在很多人已經有「飲料要選無糖」的概念，但在固體食物的選擇上，反而容易忽略這些看似傳統、卻不利血糖穩定的組合。

學生或上班族如果真的來不及準備早餐，可以從「喝一杯豆漿或牛奶」開始。不必追求完美早餐，但至少讓早晨有一個穩定的開始，身體後續的運作，才有機會跟得上生活的節奏。

陳韻婷說，牛奶是天然食物中少數同時含有碳水化合物、蛋白質與脂肪三種營養素的飲品，雖然牛奶中沒有纖維，但能在早晨先提供基本能量與營養；如果有乳糖不耐的問題，可改選無糖優酪乳或希臘優格，等到午餐或晚餐再補足纖維。

她強調，早餐一定要好好吃，只要早餐吃對，就能減少偷吃零食、衝動吃甜點、澱粉等讓血糖波動的飲食習慣。