我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

宏都拉斯選情膠著 川普質疑改變選舉結果 嗆將迎地獄代價

川普取消小額包裹免稅震撼 加州女買456美元風衣付了250美元關稅

不運動卻硬朗長壽 網分享真正關鍵：基因和性格

世界新聞網輯
聽新聞
test
0:00 /0:00
網友分享爸媽長壽健康的祕訣。示意圖。（圖／123RF）
網友分享爸媽長壽健康的祕訣。示意圖。（圖／123RF）

健康的長壽是不少人的願望。網友Vivian在小紅書分享自家「長壽觀察」，指92歲父親、91歲母親高齡仍多能自理，且多項檢查數值良好，貼文特別提到兩老「都不愛運動」，卻一路活得長壽，引來網友數百則留言接力分享家中長輩案例，直指「不運動卻長壽，真正關鍵是什麼」。

Vivian表示，父親生於1933年，沒有心血管疾病、高血壓、糖尿病阿茲海默症，僅曾罹患慢性阻塞性肺病，現在主要是手有些顫抖、聽力稍差，但頭髮仍有三分之一是黑髮、牙齒一顆未掉，站坐皆腰背挺直，精神飽滿，還會用電腦視訊、對3C產品保持高度好奇。

先天條件好 自律及良好習慣

Vivian母親則自小多病，年長後陸續出現心腦血管疾病、高血壓、糖尿病與阿茲海默症，但在心血管專科醫師好友與堂哥指導下，數十年嚴格依照醫囑吃藥、打胰島素，近年因出現低血糖改為停打胰島素、定期監測血糖，罹患阿茲海默症9年仍能認得家人，對照顧者總是笑咪咪道謝。

Vivian歸納，父親長壽多仰賴先天條件與規律生活，母親「底子不好但維護得好」，靠長期配合治療、自律與良好習慣。

兩人共通點包括骨質狀況佳，曾在近89歲時先後嚴重摔倒，一位從樓梯摔下、一位在家仰面跌倒，最後僅輕微骨裂或休息後即可下床。Vivian認為與數十年早餐固定喝牛奶、吃蛋，喜歡乳製品及牛羊肉、蛋白質攝取充足有關；再加上三餐營養搭配、有醫學常識、身體不適會主動就醫，不拖延病情。

性格方面，他說兩老都被形容為豁達不計較，喜愛文學、繪畫與音樂，一生都有至交相伴，與兄弟姊妹感情緊密。

貼文中最引起討論的是「爸媽都不愛運動」這一句。Vivian補充，其實兩老平日不做劇烈運動、不上健身房，但會固定每天上、下午各散步一次，維持基本活動量。許多網友在分享家中長輩經驗，有人提到103歲、100歲、90多歲長輩一樣「不愛運動」，甚至有人抽菸、喝酒、愛吃重油重鹹。

婚姻和睦 經濟、醫療資源到位

也有人觀察，長壽長輩多半骨質好、牙口佳、胃口好、能自理，且「脾氣好、不內耗」，認為「基因和性格」是頭號關鍵，運動則是其次。也有人直言，和睦婚姻、家庭支持、經濟與醫療資源到位、子女願意陪伴與督促用藥，往往決定了晚年生活品質。

不過，也有網友提醒，這些故事多屬個案，不能直接推論「不運動也沒關係」，長壽與否仍受遺傳、生活型態與醫療條件多重影響，現代醫學普遍建議依體能維持適度的活動，以保肌力與骨質。

阿茲海默症 糖尿病 血糖

上一則

12歲前擁智慧手機恐傷兒少身心 研究指與憂鬱肥胖相關

延伸閱讀

老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵

老父母90+不愛運動仍硬朗 網曝長壽養生關鍵
每天走多久最有助長壽？ 研究：15分鐘減少早死風險

每天走多久最有助長壽？ 研究：15分鐘減少早死風險
愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手

愈老愈耀眼：3星座女福氣滿滿 長壽、孝順、富貴全到手
雖想長壽但勿太老 75%長者希望活到80歲

雖想長壽但勿太老 75%長者希望活到80歲

熱門新聞

居家健身近年蔚為風潮，短時、高效、不受空間限制的運動更容易吸引大眾加入。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Yan Krukau）

免器材不跳不吵 她教居家運動「百次晨練」：比拉伸更強力

2025-11-24 19:18
示意圖。（取自123RF）

失智最早徵兆非「健忘」 6種個性改變 才是第1道裂縫

2025-11-26 14:30
英國失智照護專家警告，若長者在傍晚到夜間突然出現情緒或行為異常，可能是失智症相關的「日落症候群」。圖為美國堪薩斯州艾哲頓市2024年12月29日傍晚，多隻大雁在夕陽下映照成剪影。(美聯社)

1天中這時段最容易察覺失智 專家：5大徵兆要注意

2025-11-30 10:58
研究顯示，高纖飲食有助腸道保養，減少罹患大腸癌風險。(圖／AI生成)

小心4惡習讓大腸癌上門 營養師建議每天喝「1杯飲料」 風險降17%

2025-11-27 18:53
微波爐要清潔乾淨，且微波食物時要注意，避免細菌滋生，引發疾病。(圖／AI生成)

微波爐藏細菌「高溫也殺不死」？ 專家警告：最嚴重引發敗血症

2025-11-26 18:36
網友分享一套「初學者扶牆轉體」的簡易瘦身動作。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@Pavel Danilyuk）

「扶牆轉體200下」見馬甲線 她親測：腹部贅肉都不見

2025-12-01 19:08

超人氣

更多 >
省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」

省錢專家： 這些別在好市多買 「以為便宜 反而燒錢」
4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植

4步驟用酪梨果核培育樹苗 可當室內綠植
貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施

貝森特：將切斷無證移民福利 明年度實施
7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果

7項物品倒入排水管中 恐帶來慘重後果
衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險

衛報評論：川普無知有致命殺傷力 對中軟弱 台灣更危險