我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

全球最富裕城市排行榜出爐 紐約只排第2名

高市早苗遭北京官方辱罵 德媒：中共認為「愈粗鄙愈正義」

年輕族群「糖化加劇」 營養師授3招穩定血糖、吃出好代謝

記者廖靜清／台北即時報導
聽新聞
test
0:00 /0:00
糖尿病飲食強調均衡攝取六大類食物並控制醣類。（123RF）
糖尿病飲食強調均衡攝取六大類食物並控制醣類。（123RF）

飲食習慣是糖尿病的危險因子之一，長期攝取高糖、高脂肪、高熱量的食物，會增加肥胖、體脂肪過高的機率，導致身體對胰島素的敏感度下降。累積久了，增加胰島素阻抗，最終發展成糖尿病。營養師沈宛徵表示，隨著生活型態改變、外食比例攀升，第二型糖尿病的發生率持續增加，患者也愈來愈年輕化。

「糖尿病並非突如其來，而是長期生活習慣累積的結果。」沈宛徵指出，糖尿病不再是老年人的專利，台灣40歲以下族群糖尿病發生率快速攀升。許多人認為，糖尿病飲食複雜，這不能吃、那不能喝，有許多禁忌。其實，只要掌握均衡飲食並控制醣類，血糖管理不必靠極端節食。

根據中華民國糖尿病衛教學會2025年最新公布的第二型糖尿病年鑑，國內糖尿病人口已突破256萬大關，40歲以下族群發生率較過往增加25%，呈現「高齡化與年輕化並存」的雙重挑戰。沈宛徵強調，有效的血糖控制是建立在科學的飲食策略上，包括每餐攝取固定醣類、增加高纖蔬果、調整進食順序等。

沈宛徵建議三大調整原則，首先是以均衡取代節食，確保蛋白質、膳食纖維與碳水比例適當，維持必要的營養攝取。再來是養成定時定量用餐習慣，減少暴飲暴食與情緒性進食機率，避免餐後血糖急升。最後則是利用血糖監測工具觀察身體反應，找出適合自身的飲食節奏與食材選擇。

「日常飲食的選擇對血糖管理工作扮演舉足輕重的角色。」沈宛徵說，透過正確飲食搭配，不僅可以穩定血糖波動，更提升個人整體健康，遠離糖尿病威脅。在忙碌現代生活中，要做到均衡飲食、規律用餐、監測觀察三項飲食原則並不容易，可透過營養諮詢建立個人的飲食計畫。

面對糖尿病人數日益上升且年輕化的趨勢，沈宛徵提醒，控糖應從日常做起，特別是家族有糖尿病史、或常感疲倦、口渴，以及體重變化明顯的人，更應提高警覺。其診斷標準及監測指標除了空腹血糖之外，還有糖化血色素、胰島素阻抗，可作為診斷依據。

糖尿病 血糖 中華民國

上一則

療效更勝傳統化療…63歲男肝動脈灌注化療 腫瘤明顯縮小

下一則

兄弟皆罹罕病…上天奪走足球夢 11歲男童靠魔術方塊找回笑容

延伸閱讀

血糖監測器＋瘦瘦針 125公斤主廚半年甩肉30公斤

血糖監測器＋瘦瘦針 125公斤主廚半年甩肉30公斤
加強型糖尿淨GlucoBest防併發症 糖友天然守護者

加強型糖尿淨GlucoBest防併發症 糖友天然守護者
加強型糖尿淨GlucoBest防併發症 糖友天然守護者

加強型糖尿淨GlucoBest防併發症 糖友天然守護者
糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫籲：除了口渴、頻尿 還有4大警訊

糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫籲：除了口渴、頻尿 還有4大警訊

熱門新聞

93歲媽媽分享五十歲後要記得的五句話。示意圖，非新聞當事者。（取材自pexels.com@RDNE Stock project）

93歲媽媽勸世 50歲後牢記五件事「遠離這類人」

2025-10-17 19:42
醫師提醒，注意糖尿病前期警訊，透過均衡飲食、規律運動有機會可以逆轉，但即使血糖回到正常，心臟細胞仍會持續受損。本報資料照片

糖尿病逆轉仍可能「傷心」 醫籲：除了口渴、頻尿 還有4大警訊

2025-11-13 04:54
衛福部桃園醫院新陳代謝科主任李瑞祥、護理長羅雪梅表示，日常零食、蜜餞、甜味飲食中的糖分同樣會造成血糖波動，若想解嘴饞，建議可改吃新鮮水果、少量堅果或無熱量蒟蒻等食物。（部桃提供）

上班族沒碰飲料、蛋糕血糖竟爆表 醫揭2習慣恐糖尿病上身

2025-11-04 04:09
專家提醒，單吃燕麥可能導致血糖上升，若搭配堅果、種子、堅果醬或雞蛋等，便能平衡血糖反應、延長飽腹感，使燕麥粥更營養；示意圖。（圖／123RF）

英國列燕麥粥「不健康食品」 多數人不同意 營養師有話說

2025-11-11 01:00
根據臨床統計，超過九成的胰臟癌屬於「胰腺癌」，平均五年存活率不到一成，胰臟癌的高風險群應定期檢查；示意圖。（123RF）

沉默殺手奪命 52歲女腹痛竟是「癌中之王」胰臟癌末期

2025-11-10 05:05
為響應世界糖尿病日，演譯基金會舉辦「2025世界糖尿病日：守護糖友逆轉腎！」記者會，攜手衛福部健保署、國健署、醫界與生醫產業，共同倡議糖尿病與腎病變的早期篩檢與整合照護，呼籲全民「控糖早行動、護腎不拖延」。（記者沈能元／攝影）

華人300萬筆大數據揭示「糖腎連鎖」 糖尿病患者腎病風險高達11倍

2025-11-10 18:36

超人氣

更多 >
活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請

活不下去才能領 農業部：糧食券將全面重新申請
川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴

川普與MAGA盟友決裂 眾議員格林：殺雞儆猴
官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」

官媒：中方已做好對日實質反制準備 首次使用「這兩詞」
強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」

強迫員工睡館嫂？館長不忍了「親自直播公開真相」
英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英

英國大規模迷姦案 中國男遭判無期徒刑 受害者跨中、英