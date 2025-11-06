7日立冬 補氣未必要吃麻油雞、薑母鴨 中醫推「白蘿蔔」調和脾胃

我的頻道

記者廖靜清／台北即時報導
冬天盛產白蘿蔔，白色食物滋陰潤肺。（本報資料照片）
11月7日是24節氣中的立冬，代表冬季正式開始。古人認為，立冬寒氣重、身體容易不適，因此要補充營養恢復元氣。中醫師賴俊宏表示，民眾冬季進補常吃麻油雞、薑母鴨等熱性食物，容易過度燥熱。白蘿蔔的涼性可以清熱解毒，維持體內平衡，搭配薑烹煮有助於抵禦邪氣入侵身體，更能提味。

賴俊宏指出，剛進入冬季，天氣仍不穩定、忽涼忽暖，當身體抵抗力下降時，寒邪便會乘虛襲人而引發疾病。尤其是屬於陽虛體質的人，更容易染上風寒，引發氣喘、咳嗽、過敏性鼻炎等疾病。這些在冬季較易發生的疾病，在傳統中醫上稱之為「冬病」，多數為呼吸道疾病。

氣溫驟降，會刺激呼吸道，導致血管和支氣管收縮，許多人一到冬天便常常咳嗽不止。賴俊宏說，誘發咳嗽的病因病機種類繁多，多因氣候劇烈變化，人體來不及適應，六淫之邪或從口鼻而入，或是邪氣侵入皮毛，進而引發咳嗽。內傷咳嗽多是舊病，常反覆發作，需由醫師找出病因對症治療。

入冬後，氣候溫差容易誘發氣喘，症狀輕者的表現為鼻癢、噴嚏、咳嗽、胸悶、喘息等；症狀重者，可見黏稠痰液、氣管阻塞、呼吸困難等，也可能冒冷汗、無法臥床、口唇青紫。過敏性氣喘以中醫觀念而言，屬脾、肺、腎三臟腑處於虛弱狀態所致，並由體內「痰飲內停，外感邪氣」而成疾病。

除了「冬病夏治」，冬令進補也是中醫用來調養虛弱體質者的方法，賴俊宏表示，國人愛吃麻油雞、羊肉爐、四物湯、八珍湯、十全大補湯等，「補冬補嘴空」補足元氣。11月正值秋冬交替，氣喘患者若想在冬季避免氣喘復發，可以多吃些當季的新鮮蔬果，以及富含維生素A的肝臟、奶、蛋、魚油，強化呼吸道功能。

另外，選用補氣潤肺、止咳平喘的食材，例如核桃、白果、百合、肉桂等，也能防止氣喘和咳嗽找上門。賴俊宏強調，冬天盛產白蘿蔔，白色食物滋陰潤肺，從中醫觀點來看，白蘿蔔被認為有「消食、順氣、醒酒、化痰、治喘、解毒、散瘀、利尿、止渴」的功效，有咳嗽或氣喘毛病患者亦可多食。

賴俊宏推薦蘿蔔薑棗湯，大棗性味甘溫，具有補中益氣、養血安神的作用；生薑性味辛溫，有發散風寒、溫肺止咳等功效。三種食材加在一起烹煮，止咳化痰，適合在寒冷天氣飲用。

蘿蔔薑棗湯

材料：白蘿蔔1顆、薑1塊、紅棗3顆、蜂蜜30克

做法：

1.將白蘿蔔、薑分別洗淨，切成薄片待用。

2.取白蘿蔔5片、薑3片、紅棗3顆，放入鍋內，加1碗水，煮20分鐘，去渣留湯。

3.最後加入蜂蜜，再次煮沸即可。

禁忌：若有胃食道逆流者，不要與固體食物同時食用。

蜂蜜 核桃

