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改善冬季肌膚問題 中醫「五行」美顏 養肺補腎護膚祕訣

健康醫療網／記者張慈恩報導
（圖／健康醫療網）
（圖／健康醫療網）

冬天是肌膚特別容易出問題的季節，睿鳴堂中醫診所周大翔中醫師指出，皮膚健康與臟腑的平衡息息相關。中醫認為「肺主皮毛」，意思就是肺的健康會直接影響皮膚，而肺經和大腸經相通，當肺經阻塞時，大腸功能也會受到影響，出現便祕或腹瀉，連帶影響皮膚狀況。因此，想要擁有健康的皮膚，保持排便暢通也是關鍵之一。

五行理論與冬季飲食調理

周大翔醫師解釋，中醫的「陰陽五行」理論將體質分為五種，並將五臟六腑與五行相對應。其中，肺和大腸屬於五行中的「金」，因此要強化肺和大腸的功能，可多攝取「金」屬的白色食物，如高麗菜、白花椰菜、白蘿蔔、菇類、白木耳、甘蔗、水梨、洋蔥、薏仁、筊白筍、冬瓜、竹筍、山藥、蓮子、白蘿蔔、蓮藕、百合、梨子、牛奶等，這些食物富含蛋白質與鈣質，有助於呼吸系統和皮膚健康。

調整飲食習慣 維護脾胃健康

周大翔醫師提醒，規律飲食是保養脾胃的關鍵。建議三餐定時、定量，避免暴飲暴食，多吃蔬菜和水果，以保持排便通暢，少吃加工食品，對改善膚質大有幫助。冬季時應注意保暖，並減少生冷食物的攝取，如胃部感到寒冷，可適量喝生薑茶來暖胃。

運動與五行調和之道

周大翔醫師強調，冬季最重要的就是多運動，如散步、慢跑、打太極拳、做氣功等，適當的體能鍛煉不僅能提升免疫力，還可以促進血液循環、改善皮膚老化等問題。根據五行理論，肺和腎之間有「金生水」的相生關係，當肺健康時，能有效滋養腎氣，保持肌膚的狀態。因此，冬天要特別注重「養腎」，可透過運動和早睡來減少「心火」上升，避免皮膚問題。

美顏茶飲 枸杞菊花決明子茶

周醫師還推薦枸杞菊花決明子茶來改善痘痘肌。茶飲中含枸杞、菊花和決明子，可養肝補腎、清熱退火，有助於舒緩壓力、改善體質。製作方法為，將枸杞10克、菊花3克和決明子20克加入1000毫升水中煮沸，再燜10分鐘去渣取汁飲用；每天一劑、可作為日常茶飲用，溫熱或冰涼皆可，但已有腹瀉症狀者則不宜。

資料來源：健康醫療網

https://www.healthnews.com.tw/readnews.php?id=63458

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