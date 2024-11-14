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皮膚乾、口角炎… 中醫4穴位助緩解「乾燥症」

廖靜清
秋冬氣候乾燥，身體也跟著缺水，容易出現咳嗽、皮膚乾裂、口角發炎等症狀，小心是「乾燥症」。（圖／123RF）
秋冬氣候乾燥，身體也跟著缺水，容易出現咳嗽、皮膚乾裂、口角發炎等症狀，小心是「乾燥症」。（圖／123RF）

秋冬氣候乾燥，身體也跟著缺水，容易出現咳嗽、皮膚乾裂、口角發炎等症狀，甚至，失眠也是因為身體「燥」所引起。台北中國醫學大學特聘教授兼中西醫結合研究所所長張恆鴻表示，乾燥症在中醫被歸類為「燥症」，因躁邪侵擾，再加上肺肝腎陰不足而引起自身免疫性疾病，容易影響體內其他系統。

張恆鴻提到，乾燥症的症狀並不明顯且無特別異常，要等到其他自體免疫疾病出現時，才可能進一步診斷出病因。初期症狀最常見的是淚腺和唾液腺分泌減少，因為這些腺體持續性發炎，導致眼睛及嘴巴乾，病患常會覺得眼睛不舒服，口乾導致吞嚥產生困難。

除了眼睛和口腔之外，乾燥症也會讓皮膚乾澀，甚至失眠、憂鬱；其他有黏膜的部位也可能因燥氣而津液耗損，包括鼻腔、喉嚨、氣管、耳朵、消化道等，還涉及到心、肺、肝、腎等器官，以及關節、血管等部位。中醫治療乾燥症，以「滋陰生津、化瘀通絡」為主，從體質著手調理外，輔助緩解的按摩。

張恆鴻強調，屬於陰質虧虛，可利用穴位按摩促進身體外分泌腺體，包括氣血循環，使陽氣能分布到全身，津液也隨濡養全身。經絡穴道是人體重要的保健系統，當身體不舒服時，可以按壓下列神闕穴、足三里穴、合谷穴、湧泉穴，緩解不適症狀，也能達到日常養生保健。

神闕穴

即為肚臍，是人體中唯一看得到、摸得著的穴位，與人體十二經脈相連、與五臟六腑相通，又被視為治病要穴。經常拍打肚臍可以起到安神寧心、調和氣血等作用。利用雙手虛掌著力，連續不斷輕微拍打，或使用熱敷按揉刺激肚臍。

足三里穴

又稱「長壽穴」，有增強免疫力、調理脾胃、補中益氣等作用。在膝蓋外側凹窩往下4橫指的位置，靠近脛骨外側的凹陷處；適合飯後可以馬上按壓或敲打的穴位。

合谷穴

位置是在手部虎口，大拇指與食指的掌骨間靠近食指處；因功效多，也被稱為「萬能穴」，更是止痛大穴，有助於緩解疼痛、預防感冒、過敏等作用。建議按法為用拇指按壓，2秒鐘一次，一緊一鬆按壓穴位。

湧泉穴

屬於長壽穴之一，能消除疲勞、改善水腫、舒緩肌肉痠痛，並提升腎功能。湧泉穴的位置在腳板底前1/3部位的正中凹陷處，按摩時可採用正坐或仰臥、蹺足的姿勢，用拇指或中指在湧泉穴上揉動，感覺局部痠脹即可。

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