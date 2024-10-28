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逆轉人生 不想再當藥罐子 保持5習慣降血壓

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控制體重或進行有氧運動有助降血壓，高血壓患者不是一輩子都必須吃藥；示意圖。（圖／123RF）
控制體重或進行有氧運動有助降血壓，高血壓患者不是一輩子都必須吃藥；示意圖。（圖／123RF）

許多人終生被慢性病纏身，以台灣為例，高達529萬人罹患高血壓，18歲以上民眾盛行率為26.8%，約4人就有1人罹患高血壓。

有網友在PTT發問，自己的同事罹患高血壓，吃降血壓藥好多年了，每天都在吃藥，像個藥罐子。他很好奇一旦得高血壓是不是一輩子只能吃藥，有沒有辦法可以逆轉？

網友回應：「跑步和控制飲食可逆轉」、「過胖的減重可以藥量減半甚至康復」、「回歸自然生活看有沒有機會」、「看成因是什麼來決定」。也有人指會到吃藥代表已經很嚴重了，變成慢性病頂多只能控制無法治癒，不過乖乖吃藥還是可以活很久、過正常生活。

高血壓一定要吃藥嗎？

台灣東元綜合醫院心臟內科醫師張聖典表示，很多高血壓病人擔心高血壓藥物吃多了會變成的腎臟病甚至洗腎，有些則擔心一旦吃了高血壓藥物就得吃一輩子。張聖典指出血壓高是會惡性循環的，血壓升高後容易破壞血管，會造成血管硬化，一旦血管硬化後血壓就會更高，造成心臟更大的負擔，提升罹患心血管疾病及腦血管疾病的風險。

張聖典表示只要讓高血壓能降下來就不用繼續吃，高血壓的起始治療並不單只是藥物，包括飲食習慣、減重運動、戒菸及生活型態改變也是高血壓治療的重要環節。有不少病人藉由運動減重、改變飲食及生活型態而降血壓，就不需要再繼續服用，所以血壓藥是有機會可以減量甚至是停藥。不過隨著年齡增加，血壓也會越來越高，因此大部分病人需要長期規則服藥來控制高血壓，才能達到預防的好處。

幫助降血壓的5個習慣

根據台灣照護線上白映俞醫師介紹，改善以下幾種習慣可幫助降低血壓：

1.得舒飲食：多攝取蔬果、低飽和脂肪

2.減重：讓BMI降到低於25

3.有氧運動：每天30分鐘、每週五天以上

4.減少鈉攝取：每天攝取範圍1.5-2.3克

5.限制酒精攝取：男性每日攝取少於20克、女性少於10克

當高血壓患者進行良好生活管理，從飲食與運動習慣下手，是有機會讓血壓獲得良好控制的。當血壓控制的不錯，可以與醫師討論，看看是否能開始藥物減量，切勿自行評估停藥，務必遵從醫生指示。

高血壓 減重 心血管疾病

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