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初春咳嗽、腹瀉 中醫師：踏青活絡肝經有幫助

林琮恩
初春季節出門踏青是活絡肝經、減少疾病的養生方式。(本報資料照片)
初春季節出門踏青是活絡肝經、減少疾病的養生方式。(本報資料照片)

天氣多變，中醫師提醒，不少免疫力低下患者容易感染風寒性感冒，建議民眾在初春季節可多吃顧肝的綠色食物，並搭配調節免疫力的黃耆防風茶；另外，出門踏青也是活絡肝經、減少疾病的好方式。

台灣開業中醫師吳明珠表示，時序進入春天，天氣漸暖、草木生長，在中醫理論中屬於陽氣旺盛的時節，是適合養肝的季節；不過，天氣特性多雲偶陣雨，且一天之內天氣變化劇烈，容易導致免疫力較弱的小孩、老人家感冒，臨床觀察，近期感冒、流鼻水患者特別多，天氣溼冷、風大，也讓不少患者關節、腸胃、筋絡出問題，因劇烈頭痛、筋骨緊繃就醫。

2、3月梅花、櫻花齊開，是賞花的好季節。吳明珠表示，外出散步賞花是讓身體陽氣抒發、活絡肝經的方式，肝氣是情緒指標，若憋在身體中容易生病，導致肋骨抽痛等症狀；肝經位於腳掌大姆指縫間，一路由小腿延伸至小腹、肋骨旁，除散步以外，年長者不方便出門，在家踢腳、踮腳也有類似效果，臨床上則會針灸腳姆指處的「太衝穴」。

在飲食方面，吳明珠表示，中醫認為綠色食物與肝有關聯，民眾可多吃青菜，時下盛產的韭菜就是不錯選擇，可搭配顧脾胃的黃色食物如南瓜、地瓜一起食用；藥膳則可以黃耆、防風泡茶飲用，有助調節免疫力。

對已經生病的民眾，按壓虎口處的「合谷穴」可緩解鼻子過敏情況，腹瀉患者則建議服用四神湯。

吳明珠表示，因應溫差大，民眾必須注意穿衣方式，建議上身可穿容易穿脫的襯衫、背心，中午天熱時就可以脫掉，避免腠理（即毛孔）打開後，又吹風容易感冒；另外，下身散熱較快，建議民眾回到家不要馬上脫掉襪子、穿短褲，以免著涼。

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