糖尿病疏於追蹤、用藥 男險洗腎

糖尿病人最好每天每餐自我檢測糖化血色素，定期追蹤，才有機會減緩腎病變與其他併發症發生。（本報資料照片）

一名48歲男性罹有高血壓 和糖尿病 ，因為疏於追蹤，用藥就不規則，最近病情惡化，造成腎衰竭，所幸就醫後，在醫療團隊協助下，三個月以後，終於指數恢復正常。台灣長安醫院腎臟科醫師楊雅斐說，糖尿病的治療是長期抗戰，一定要定期追蹤，積極和醫師、營養師、衛教師配合，才有機會減緩腎病變與其他併發症發生。

楊雅斐說，患者八年前檢查出血壓和血糖 都很高，起初認真服用高血壓及糖尿病藥，但一、二年後覺得沒有感到不舒服，就未認真服藥控制。日前因為腳水腫就醫，發現血壓超過180mmHg、腎絲球過濾率只剩20幾，兩側腎臟都偏大、嚴重尿蛋白外，還有糖尿病眼病變。經診斷，他的腎衰竭極可能就是糖尿病造成的，若再不好好控制血糖、血壓，很快就要洗腎了。

她說，台灣約一半的洗腎患者是因為糖尿病而腎衰竭。因為糖尿病在腎臟造成沉積物，廣泛影響血管、其他器官，所以糖尿病腎病變的惡化一般較其他慢性腎炎速度快，所以應定期檢查抽血、驗尿，檢查腎功能與蛋白尿的程度，且一定要跟醫療團隊好好配合，降低惡化的速度。

楊雅斐說，糖尿病患者中有六大族群需特別注意，分別是血糖控制不良的病友、高血壓的病友、抽菸者、高血脂、肥胖者和家族病史有糖尿病與腎病變者，因為他們發生腎病變的機率相對較高。

她說，以往糖尿病治療用藥只有幾種，且許多人畏於副作用及打胰島素而沒有積極處理，但其實近十年來糖尿病治療突飛猛進，不只新開發出多種藥物，之前讓病友苦惱的增重、低血糖、噁心副作用都大幅減少，且多個降血糖藥都發現可以減少尿蛋白，降低腎臟壓力、減緩腎功能的惡化。