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長者走路喘、疲倦無力 當心二尖瓣逆流

記者廖靜清
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易喘、心悸、呼吸困難，是「二尖瓣逆流」警訊。(圖／123RF)
易喘、心悸、呼吸困難，是「二尖瓣逆流」警訊。(圖／123RF)

78歲張姓婦人近年出現走路就喘、容易疲倦、下肢水腫、夜間無法平躺等症狀，原以為只是年紀大、體力變差，未料就醫檢查竟發現罹患重度「二尖瓣逆流」，甚至出現心臟衰竭徵象。經醫療團隊評估後，採用微創經導管修補術治療，術後隔日即可下床，呼吸困難明顯改善，順利出院返家。

台灣國泰醫院心血管中心蘇彥伯指出，二尖瓣逆流是高齡者常見的退化性瓣膜疾病之一，盛行率隨年齡增加。臨床統計，75歲以上可能高達10%，但是很多患者並不曉得自己有這樣的問題。初期通常無症狀，但隨病情加重會出現易喘、心悸、呼吸困難，患者以為是老化或體力衰退，導致延誤就醫。

蘇彥伯表示，二尖瓣逆流主要因瓣膜無法緊密閉合，使血液在心臟收縮時回流至左心房，造成心臟擴大、肺水腫及心衰竭。其病因分成兩大類，一類是原發性，另一類則是續發性，前者為瓣膜脫垂、損壞等，後者則是心臟功能先壞了，拉扯瓣膜使其無法完全閉合。

過去治療重度二尖瓣逆流，多仰賴開心手術進行瓣膜修補或置換，但對年長、體弱或合併多重慢性疾病的患者而言，手術風險高、恢復期長。蘇彥伯以張姓婦人為例，因年紀偏高、體能不佳且合併高血壓糖尿病，不適合傳統開心手術。

近年隨著醫療技術進步，「經導管二尖瓣緣對緣修補術」（TEER）逐漸成為重要治療選項。蘇彥伯說，這項手術透過鼠蹊部血管進入心臟，將裝置送至瓣膜位置進行夾合修補，不需開胸或停止心臟運作，傷口僅約數毫米，術後恢復時間大幅縮短，特別適合高齡或高手術風險族群。

這項技術除應用於二尖瓣逆流外，也逐步擴展至三尖瓣疾病。蘇彥伯強調，心臟瓣膜疾病治療需由心臟內科與外科團隊共同評估，選擇最適合個別患者的治療方式，年輕且身體條件良好的患者，仍以傳統手術為首選；而高風險族群則可透過導管技術獲得安全有效的治療機會。

蘇彥伯提醒，若出現活動喘、夜間無法平躺、下肢水腫等症狀，應及早就醫檢查，避免延誤病情。尤其高齡者更應提高警覺，因為「喘」不一定只是老化，也可能是心臟發出的警訊。

國泰醫院心血管中心蘇彥伯指出，二尖瓣逆流是高齡者常見的退化性瓣膜疾病之一。(圖／...
國泰醫院心血管中心蘇彥伯指出，二尖瓣逆流是高齡者常見的退化性瓣膜疾病之一。(圖／國泰醫院提供)

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